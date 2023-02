Restablerta la circulació de l'L2 del metro de Barcelona: sense servei de Paral·lel a Sagrada Família

⚠🚇 L2 #metrobcn: funciona entre Sagrada Família i Badalona Pompeu Fabra. Sense servei entre Paral·lel i Sagrada Família.

T’ajudem a trobar alternatives de transport per desplaçar-te per la zona sense servei de la L2 #metrobcn. Pregunta’ns.https://t.co/hXgqmjyoFB pic.twitter.com/XjWaxsMgLA — TMBinfo (@TMBinfo) February 16, 2023

circulació de laentrees trobava interrompuda des de les set del matí per causes alienes a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), segons ha informat la companyia. En concret, la incidència s'ha produït a les set i cinc del matí d'aquest dijous a l'estació deLes sis estacions han quedat bloquejades pràcticament dues hores, en un horari de màxima incidència d'usuaris.Des de llavors,, per tant hi ha sis estacions afectades. TMB no té constància de quan pot allargar-se la situació. Per ara no s'ha habilitat cap servei de transport alternatiu, si bé TMB recomana utilitzar altres mitjans per desplaçar-se per l'àrea afectada.

