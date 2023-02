El remei per als llavis esquerdats durant l'hivern

Són pocs els valents i valentes que surten de casa sense la jaqueta, els guants, la bufanda i el barret els dies més freds de l'any. És evident que cal protegir el coll, les mans i les orelles de les baixes temperatures. Si bé,, una de les parts del cos més sensibles, fins que ja és massa tard. El resultat:i dolor o molèstia.La pell dels llavis és especialment fina i no disposa de, que ajudarien a mantenir-los hidratats. Per això, el fred elsràpidament i afavoreix l'aparició d'esquerdes i ferides. Amb aquesta descripció, pot semblar lògic que humitejar-los ambés una bona solució al problema i, en alguns casos, ho és. Si bé, quan es dona un canvi en la temperatura, la saliva s'evapora i empitjora la situació.Per això, el millor aliat és el, conegut popularment com "". Conté greixos com la vaselina, la cera, l'oli d'oliva o d'arganina i la mantega de karité, molt eficaços contra les agressions del fred, ja que permeten formar una capa permanent sobre els llavis. I si la ferida ja s'ha produït, cal curar-les amb unaperquè cicatritzi abans d'aplicar-lo.

