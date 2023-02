Mor als 82 anys la icona de Hollywood Raquel Welch

L'actriu estatunidenca i estrella de Hollywoodha mort als 82 anys després d'una breu malaltia, segons ha informat la família. Coneguda pels seus papers a "" i "", els anys 60, Welch és considerada una de les 100 actrius més sexis de la història del cinema.Va ser en aquest segon film, "One Million Years BC", on la seva aparició en biquini li va fer guanyar el sobrenom d'"". De la seva vitrina particular, destaca ela la millor actriu principal pel seu paper a "", l'any 1975.Welch va compaginar la professió d'actriu amb la de model i ballarina de balet. Tot això la va consolidar com un símbol de bellesa mundial i, el 1995, les revistesla va incloure en la. El 2001, va rebre elper la promoció positiva dels estatunidencs d'ascendència llatina.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor