Els missatges ocults en els gestos dels gossos: Per què somriuen? Badallen perquè estan cansats?

Per això, s'expressen i mostren comportaments que, a vegades, els seus amos i mestresses no saben interpretar correctament. Les xarxes socials van plenes de vídeos de mascotes humanitzades realitzant accions pròpies de les persones. I és comprensible, és graciós veure com un can s'assimila al seu amic humà. Si bé,Per això, els experts en comportament animal alerten que existeix una gran manca d'educació i d'informació entre els propietaris de mascotes. Partint de la base que els gossos són una espècie molt heterogènia i que unpot reaccionar d'una manera antagònica a un, hi ha algunsque és important saber desxifrar.El més conegut és eld'una banda a l'altra. De manera comuna, s'interpreta com un senyal d'alegria i felicitat, però pot tenir nombroses connotacions, com l'ansietat, l'estrès i l'agressivitat. En la mateixa direcció, no s'ha d'humanitzar eldels gossos. Els gossos no somriuen. De fet, el que ens sembla un somriure pot ser un altre senyal d'estrès.Tot i que moltes vegades ni tan sols es para atenció alsdels companys cans, aquest gest tan quotidià té connotacions rellevants. En moltes ocasions és un símptoma de cansament i son. Si bé, de nou, també pot expressar estrès. Fins i tot, si són llars i continuats, pot ser que el gos estigui comunicant incomoditat o rebuig.

