El Govern topa amb Cambra i Ajuntament per la direcció de Fira 2000

Entre el consens i el càrrec de confiança

La designació d'un, la societat patrimonial que gestiona l'ampliació dels espais de, ha desfermat la polèmica. El consell d'administració ha designat per majoria, a proposta del Govern, i amb el rebuig de lai els ajuntaments de. La imposició per part de l'executiu del seu candidat ha estat criticada per "manca de consens". La situació no es pot ¨desvincular del clima preelectoral que viu la política catalana, amb les municipals a l'horitzó proper del mes de maig.Des de la Cambra de Comerç, que presideix, s'ha assegurat aque "s'ha votat en contra d'aquest nom no perquè rebutgem el seu perfil, sinó perquè hagués estat molt millor que la direcció general hagués estat fruit del, com es va fer a l'hora d'elegir president de la Fira". La Cambra celebrarà també eleccions. En aquest cas, per renovar el seu ple el setembre vinent , com la resta de cambres catalanes.Per la seva banda, fonts delde la Generalitat expliquen que "es tracta d'un. La direcció general és uni el normal és que quan arribi un nou equip a un departament, els càrrecs de confiança es canvien". Des del departament se subratlla que el canvi no s'ha fet de manera apressada i que el nom de Poudevida es va proposar amb anterioritat a la resta d'institucions.David Poudevida és llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la UB i Executive MBA per l'IESE. Va ser durant catorze anys director de comunicació i màrqueting dels supermercats. Entre 2019 i 2022 va exercir com a, des d'on va ser cessat per l'aleshores consellera d'Exteriors. Substitueixexalcalde de Vilassar de Mar i vicepresident de la Diputació de Barcelona per, així com exalt càrrec al departament d'Economia en governs de Convergència.La cúpula de Fira de Barcelona és fruit del consens entre institucions. Tradicionalment, és la Cambra quiun nom per presidir-la i busca el consens de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i el de l'Hospitalet, el que ha fet habitual que els processos de designació s'allarguin. En el cas de l'actual, l'empresari, va ser després d'un bloqueig que va coincidir -i no per casualitat- amb el procés.El cas de Fira 2000 és una mica diferent. Es tracta d'unaamb un consell d'administració on hi tenen representació totes les institucions que hi aporten finançament. La participació de cada una és la següent:; la Diputació, el 7,44%,; el de l'Hospitalet, el 7,44%; el 7,44% també l'Àrea Metropolitana de Barcelona; i la Cambra de Comerç, l'1,21%.Històricament, a diferència de la Fira de Barcelona, a Fira 2000 el Govern, que sempre ha estat el principal finançador (tot i que no sempre amb majoria absoluta al consell), ha designat el seu candidat. Així va ser quan el Govern Pujol va nomenar l'exconsellerper presidir-la el 2003. O, sense anar més lluny, quan Joaquim Ferrer va ser nomenat.

