Exàmens de conduir en català per defecte, la nova proposta del Govern a la DGT

Elproposarà a lafer exàmens de conduir en català sense sol·licitud prèvia a tot el territori català. La mesura ha estat signada aquest dimecres peli està dirigida a les autoescoles. La iniciativa procurarà impulsar la llengua en el sector, després de fer una diagnosi de la situació actual.En el pacte han participat la consellera deCultura,; el conseller d’Interior,i el president de la. Tots conclouen que calen més materials, més formació i la creació d'un nou cicle de Formació Professional (FP). Eldestinat a la reforma per part dels dos departaments de la Generalitat arriba alsElena ha subratllat: “L'acord blindarà el dret a utilitzar el català en la formació i examinació del carnet de conduir, amb més materials, més testos, més classes i més exàmens en català”. A més, el conseller assegura que servirà d'impuls per "garantir i promoure la llengua en l’educació viària a tots els futurs conductors". Els'encarregarà de proporcionar a la ciutadania proves en línia en català per l'alumnat de les autoescoles.D'altra banda, la Federació Catalana d'Autoescoles s'ha compromès a dur a terme la iniciativa entre les seves autoescoles federades i a fer difusió de material de suport en català. També s'informarà els alumnes de l'opció de fer l'examen de conduir en català.El president consideraper dos motius: la manca de materials i la poca predisposició dels usuaris que es treuen el carnet.

