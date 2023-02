L'alcaldessa de Barcelona,, ha enviat unaal president de la Generalitat,, perquè el Govern es posi les piles amb la climatització dels centres educatius. La missiva reclama directament al cap de l'executiu català que la Generalitata través del confinançament d'aquestes operacions, que l'Ajuntament considera que està exercint "amb escreix". En aquest sentit, menciona la inversió municipal de "més de 300 milions d'euros" en el manteniment dels centres des del 2015. Per contra, el missatge fa constar que l'adaptació dels col·legis a l'emergència climàtica "va molt més enllà" del mateniment habitual.Colau reivindica que ens trobem davant. Això necessita la implicació d'un Govern català que té més recursos que l'Ajuntament i que pot optar a fons europeus, insisteix l'alcaldessa. Això podria ajudar a pal·liar una realitat que la líder de Barcelona en Comú assegura haver captat en les darreres visites a escoles bressol, centres de primària i instituts. "entre el professorat per la climatització de les aules. La situació d'emergència climàtica que vivim comporta", exposa l'alcaldessa en el seu escrit a Aragonès.A la carta, la màxima representant política del consistori barceloní també exposa que la climatització ja és una realitat en gairebé la totalitat dels equipaments públics arreu del país. "Hauria de ser així en els centres educatius", apunta. Si res no canvia i no s'adeqüen les instal·lacions, la situació s'agreujarà. "Tot fa preveure que, remata Ada Colau.

