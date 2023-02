Grifols anuncia un pla de retallades que inclou un centenar d'acomiadaments a Catalunya

Lacatalana, especialitzada en la producció d'hemoderivats, ha anunciat aquest dimecres un, un centenar dels quals a Catalunya.L'objectiu de l'empresa amb seu a Sant Cugat del Vallès és"optimitzant costos" principalment en l'obtenció de plasma humà, un dels puntals del seu negoci. En aquest sentit, preveu tancar centres de donació i optimitzar la compensació que paguen als donants. De fet, dels 2.300 acomiadaments la major part afectaran la plantilla dels Estats Units. Malgrat això, l'empresa també vol racionalitzar funcions corporatives eliminant duplicitats, punt que afecta les oficines catalanse."Les decisions adoptades, en particular les que afecten el nostre equip humà, no s'han pres a la lleugera", han defensat en un comunicat els consellers delegats de l'empresa, Victor i Raimon Grifols. En aquest sentit, han afirmat quea llarg termini. Tanmateix, han anunciat un "pla d'incentius" per "reforçar una cultura de rendiment" de la companyia.Si bé l'empresa preveu resoldre els acomiadaments als Estats Units amortitzant llocs de feina, en el cas dels acomiadaments a Catalunya caldrà obrir una. Segons s’ha anunciat, la retallada afecta la, que està concentrada a Sant Cugat. A Parets del Vallès, on hi ha les plantes de producció de tractaments, l'impacte serà marginal.Segons ha argumentat Grifols en la nota de premsa en la qual ha anunciat el seu pla de retallades, l'objectiu principal ési crear una organització més "àgil i eficient" tant en costos com en gestió operativa. "Com a resultat d'aquesta iniciativa, Grifols reduirà significativament la base total de costos, millorarà el flux de caixa operatiu, n'impulsarà l'exercici financer i establirà un model operatiu més dinàmic i eficaç", ha ressaltat.Pel que fa al calendari, l'empresa espera que la major part de les mesures estiguin implementades el. Tot i això, apunten que la major part de l'estalvi de costos no es veurà reflectit al compte de resultats fins al 2024. "L'execució del pla començarà el primer trimestre del 2023 i es completarà al llarg de l'exercici fiscal, subjecte a la legislació aplicable i a altres requisits", apunten des de l'empresa, que celebrarà els seus resultats de 2022 el pròxim 28 de febrer.El passat mes de juny, la direcció de l'empresa ja va anunciar un "ràpid desapalancament" de cara al 2024 reduint la ràtio de deute financer net. En aquell moment es van anunciar desinversions -que no es van especificar- i la decisió de no fer cap nova operació de compra després d'uns anys marcats per adquisicions constants i de gran volum.

