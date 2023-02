L'Estat donarà permisos de residència temporal als sensepapers que es matriculin en una FP

Eldonarà un permís de residència temporal als estrangers en situació irregular que es matriculin en estudis dedurant el període que duri aquesta formació. Hauran de complir, però, una sèrie de requisits com són el maneig de l'idioma i disposar d'unes habilitats prèvies que requereixin la formació que cal fer. Així ho contempla eldel projecte de reial decret de l'Ordenació de Formació Professional, inclòs en la llei orgànica aprovada per Les Corts.El document encara haurà de ser treballat i debatut amb els diferents agents, però fonts delhan confirmat a Europa Press que en aquest reial decret "", entre ells, els que tenen més dificultats per a la inserció laboral o la formació, com són les persones migrants. "Ve a regular l'accés dels immigrants a la Formació Professional,", han puntualitzat.Amb tot, des del mes d'agost passat, ja està en vigor l'anomenat "". Es tracta d'una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals que es pot concedir a ciutadans estrangers que hagin viscut a l'Estat de manera continuada durant dos anys. Això permet l'obtenció d'una autorització per a la realització d'una formació, supeditant el permís de residència i treball a la superació d'aquesta, juntament amb la presentació d'un contracte de treball."Els ciutadans de països no pertanyents a la Unió Europea que, trobant-se a Espanya, hagin, obtindran autorització per a la matriculació i realització d'una formació dels graus del sistema de formació professional", indica l'esborrany. A més, com a novetat, s'obre l'opció del procés d', quelcom que fins ara només es dirigia als ciutadans espanyols.

