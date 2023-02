Ocupen la seu dels comuns per primera vegada: els col·lectius socials del Raval pressionen per la Massana

Sempre hi ha una primera vegada. Irecordarà el 15 de febrer de 2023 com el dia que els vanper primera vegada. Els protagonistes de l'acció han estat els, i en concret els col·lectius implicats en l'ocupació de l'antiga escola Massana. Amb la intenció d'aconseguir que s'oficialitzi abans que acabi el mandat el compromís municipal de cedir aquest espai patrimonial als ocupants que fa dos anys que hi fan activitats socials, una cinquantena de persones han irromput aquest dimecres a la tarda a la seu de BComú.Des de la pandèmia s'ha intensificat lad'aquest espai buit. S'hi concentra gran part de la, amb un banc d'aliments, un espai de trobada per al sindicat d'habitatge del Raval o una escoleta popular, entre altres activitats habituals a l'abast de les persones amb menys recursos. Sovint es troben amb persones que hi arriben derivades dels serveis socials. Conscients d'això, l'va anunciar l'estiu passat que cediria l'. De moment, però, la confirmació no arriba perquè hi ha dubtes jurídics. I els col·lectius del barri han decidit passar a, tot assenyalant el grup polític que té la responsabilitat del districte, Barcelona en Comú.Les desenes de manifestants que han accedit a la seu dels comuns barcelonins, al, han plantejat la seva posició de sortida amb un plantejament fàcil de resumir amb un clam: "Ara o mai:". És la síntesi de la seva posició base, ja que els col·lectius socials no són aliens a un possible canvi de govern, a partir del maig, que pugui canviar l'actual voluntat municipal. Sigui com sigui, volen que se certifiqui abans de les eleccions o, si no, que la llista de Barcelona en Comú accepti que es trobarà un boicot electoral per part del moviment associatiu delSi bé és cert que no és habitual que els moviments socials es vegin empesos a ocupar la seu d'una formació com BComú, la reacció dels treballadors de la formació política presents a l'edifici també ha estat diferent d'altres episodis ambpolítics. Així, en veure'ls entrar, els treballadors presents a l'edifici no han posat cap obstacle a la presència delsal local i s'han emplaçat a lain situ. Després de mitja hora d'ocupació, però, encara s'estava esperant que arribessin més representants polítics que negociessin una possible solució per apaivagar la protesta.

