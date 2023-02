Mobile World Congress 2023: data, novetats i tendències per aquest MWC a Barcelona

Quan comença el MWC 2023?

Aragonès, Sánchez i Felip VI, en el sopar inaugural del MWC 2022. Foto: Adrià Costa

Novetats i tendències per aquest any

Eltornarà a ser, com cada any, un dels esdeveniments més importants del món tecnològic. I com és tradició, serà de nou a. La previsió dels organitzadors és que més de 80.000 persones passin pels diferents expositors d'empreses i institucions que hi haurà a la, amb un impacte per a la ciutat i els seus voltants de més de 350 milions d'euros.L'edició del 2023 del gran congrés que organitzacomençarà el dilluns 27 de febrer i s'allargarà fins al dijous 2 de març. El diumenge abans de la inauguració, hi haurà el també habitual sopar inaugural en què participaran personalitats del sector però també diferentsestatals i catalanes, inclòs el reiDes del 2006, la gran fira del mòbil del món se celebra a Barcelona i seguirà sent així almenys fins al. I és que els organitzadors ja van anunciar que ampliaven l'estada del congrés a Barcelona i que tenen la voluntat que acabi sent una seu. Així doncs, elhaurà estat acollit per Barcelona almenys durant 24 anys consecutius, només amb la interrupció el 2020, quan va ser cancel·lat per laEl MWC d'aquest any reunirà més de 2.000 expositors al recinte dede l'. El principal lema del congrés serà "Velocity-Unleashing Tomorrow's Technology-Today" i entre les grans companyies que ja han confirmat la seva presència hi ha Amazon,, sent aquesta última marca el que ocuparà l'expositor més gran de la Fira de Barcelona.Aquesta edició se centrarà en la necessitat d'ampliar la connectivitat global a internet i en el potencial de les xarxeso el. Però entre els eixos del programa també hi ha previstos aspectes com eli les experiències immersives, el món delsi les, lao l'aplicació de noves tecnologies a la indústria, entre d'altres.

