Un regidor del Vendrell diu «anormal» a Manel Vidal per un nou acudit sobre el PSC

L'humorista Manel Vidal va ser acomiadat fa unes setmanes de TV3 pel polèmic gag en què es referia ali apareixia el mem d'una esvàstica al programa Zona Franca. Ara, Vidal ha tornat a enervar a un polític socialista, en aquest cas regidor del, per una altra broma que ha fet al programa radiofònic La Sotana.Vidal va deixar anar a l'últim programa la frase "". Quan el seu company i fins fa pocs dies presentador del Zona Franca, Joel Díaz, li apunta que no té massa estima per Tarragona, Vidal afegeix "", entre rialles.La broma ha provocat l'enuig del primer tinent d'alcaldia del Vendrell,, que li ha respost a través de Twitter. Soriano el titlla de "ressentit que van fer fora de TV3 per" i l'acusa de "seguir destil·lanti odi per tots els cantons". "Ni la gent del Vendrell ni els votants del PSOE som menys catalans que tu", finalitza.Tant la broma com la contestació de Soriano han provocat diversos comentaris a la xarxa social, i el mateix Vidal s'hi ha tornat: "Christian, trobo relativament probable que, si em poso a fer-me lamolt fort durant un parell de dies, et facin dimitir de l’Ajuntament del Vendrell (sic) per haver-me dit anormal. Em fa molta mandra, però si vols juguem", ha respost.

