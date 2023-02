Relliscada de Garamendi: «És com si hi ha una violació i diuen que la noia portava minifaldilla»

VIDEO | "Es como cuando hay una violación y dicen que es que la chica iba en minifalda", asegura Garamendi por las críticas recibidas tras la exclusiva de @EconomiaED_ pic.twitter.com/CDKQtLWL8b — Economía Digital (@EconomiaED_) February 15, 2023

El president de la patronal, cobra un salari de 380.000 euros anuals després d'apujar-se'l, segons s'ha denunciat darrerament, un 9% -un 3% defensa ell- aquest 2023. Tot, mentre la majoria de presidents de la resta de patronals no perceben cap salari. Aquest fet ha provocatexternes i internes, capitanejades per les del president de la patronal a Pontevedra (CEP),, que ho ha titllat d'"" i ha valorat queEn aquest context, lluny de minimitzar la polèmica i apagar focs, Garamendi ha alimentat encara més les brases amb un paral·lelisme com a mínim desafortunat en directe, en una entrevista a. Com qui sap que es disposa a cometre un error, ha començat demanant perdó per l'exemple que anava a posar. Si bé, ha prosseguit amb el guió , en referència a les crítiques als seus ingressos, ha deixat anar: "".", ha dit a continuació, tot desitjant que hagués trobat aquesta expressió popular deu segons abans. La frase estava dita i les reaccions no s'han fet esperar. El portaveu de Podem,, ho ha qualificat de "". Les xarxes socials van plenes de missatges en la mateixa direcció.

