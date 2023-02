Alexa continuarà sense parlar català: «No hi ha novetats»

confirma que el seu, continuarà sense fer servir elen les seves interaccions amb els milers d'usuaris que té a. El gegant nord-americà ha assegurat en una trobada amb mitjans aquest dimecres que "no hi ha novetats" pel que fa a l'ús de la llengua catalana en els dispositius que fan servir l'assistent de veu, com ara els altaveus. "No parlem de les novetats futures, quan vinguin ho explicarem. La nostra visió és ser al costat dels usuaris i en tots els idiomes possibles. Per descomptat que el català és important", ha dit, responsable de negoci d’Alexa a l'en declaracions als periodistes.Fonts del Departament d', que va assumir part de la cartera dedesprés de la sortida dedelhan explicat a l'ACN que estan treballant i conversant amb múltiples empreses de diversos àmbits amb l'objectiu que incorporin el català a través de les eines que ofereix el, que construeix recursos digitals com ara bancs de talls de veu perquè la tecnologia parli i entengui el català. "Mentre aquestes converses no fructifiquin en acords concrets, continuarem treballant amb discreció per estendre l'ús del català", apunten.Quatre anys després de l'arribada d'aquest assistent de veu d'Amazon a l'Estat, es va registrar més de 745 milions d'interaccions amb els catalans el 2022, un 24% més que l'any anterior. La demarcació on es fa servir més Alexa és, seguida de. Per últim, se situa, que, això no obstant, és la que més creixement va registrar durant l'últim exercici (+33%).Els responsables d'Amazon han destacat que, encara que l'assistent no parli català, hi ha lligams locals com ara els acords per connectar ambcatalanes. L'ús de dispositius a la llar, que et poden tancar o obrir els llums o abaixar les, ha crescut fins als 115 milions d'interaccions. D'altra banda, les rutines que es poden configurar quan et despertes o en entrar a una habitació han crescut un 36%, fins als 112 milions entre els usuaris catalans.Una altra de les funcionalitats d'Alexa, el, ha arribat als 14 milions mentre que less'han situat en 12 milions i els productes afegits a carrets de compra digitals, 7,5 milions. Amb tot, el "producte estrella" demanat pels usuaris ha seguit sent la música, amb 32,5 milions d'hores de música reproduïda a Catalunya, fet que equival "a 3.700 anys deininterrompuda". La cançó més demanada a l'assistent ha sigut Tacones Rojos de, seguida de Ay Mamá, de la catalanaEls registres d'Amazon mostren que els usuaris han dit 800.000 vegades "Alexa, t'estimo", unes dades que asseguren que s'extreuen "de manera agregada" i respectant la intimitat dels usuaris. "Laés fonamental. Es tracta d'unanova i, per exemple, el micròfon es pot apagar. Hem d'explicar que l'usuari és qui té el control", ha dit Pazos. A banda de desconnectar el dispositiu, el directiu ha afegit que a través de l'aplicació d'Alexa, es poden esborrar els continguts.Les turbulències que afecten el sector tecnològic ha afectat la divisió de dispositius que van amb Alexa d'Amazon, que ha perdut 2.000 treballadors a tot el món . Tot i això, Pazos considera que "Alexa està en el millor moment i és una aposta molt clara i forta d'Amazon". "Estem creixent a cada cop més dispositius", ha afegit, abans d'apuntar que a escala global s'han incrementat un 30% els usuaris.

