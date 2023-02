Albània: Albina & Familja Kelmendi, amb Duje

Armènia

Austràlia

Àustria

Azerbaidjan

Bèlgica: Gustaph, amb Because Of You

Croàcia: Let 3, amb Mama ŠČ!

Xipre

República Txeca: Vesna, amb My Sister's Crown

Dinamarca: Reiley, amb Breaking My Heart

Estònia: Alika, amb Bridges

Finlàndia

França

Geòrgia

Alemanya

Grècia: Victor Vernicos, amb What They Say

Islàndia

Irlanda: Wild Youth, amb We are one

Israel: Noa Kirel, amb Unicorn

Itàlia: Marco Mengoni, amb Due Vite

Letònia: Sudden Lights, amb Aijā

Lituània

Malta: The Busker, amb Dance (Our Own Party)

Moldàvia

Països Baixos

Noruega: Alessandra, amb Queen of Kings

Polònia

Portugal

Romania: Theodor Andrei, amb D.G.T. (Off and On)

San Marino

Sèrbia

Eslovènia: Joker Out, amb Carpe Diem

Espanya: Blanca Paloma, amb Eaea

Suècia

Suïssa

Ucraïna: Tvorchi, amb Heart of Steel

Regne Unit

Les tres grans absències de l'edició

Else celebrarà a mitjans de maig a. Tot i que l'edició passada la va guanyar Ucraïna amb un himne de resistència davant la invasió russa , els anglesos acolliran la gala i seran el país amfitrió , ja que el conflicte a l'est d'Europa persisteix.Encara queda camí per recórrer, però ja es comencen a saber quins artistes, i cançons, aniran a competir a la ciutat dels Beatles. Com ja és sabut, hi haurà els big five habituals --, però també altres països que hauran de passar les semifinals per poder actuar el dissabte 13 de maig a la gran final. Repassem, un a un, qui competirà i els temes ja seleccionats.Ja s'ha decidit que la representant del país serà Brunette, però encara no hi ha cançó seleccionada.Tot i no formar part d'Europa, el gegant oceànic és un participant habitual a Eurovisió. Per ara, encara no se sap qui els representarà.Les representants seran el duet Teya & Salena, però queda el pas de seleccionar la cançó.Encara per seleccionar.El representant seleccionat és Andrew Lambrou.Encara per seleccionar.La representant seleccionada és La Zarra.La representant seleccionada és Iru Khechanovi.Encara per seleccionar.Ja s'ha triat el representant de Grècia a Eurovisió. Serà Victor Vernicos, amb la cançó What They Say, que es pot escoltar en aquest vídeo Encara per seleccionar.Encara per seleccionar.Encara per seleccionar.Els artistes confirmats són Mia Nicolai & Dion Cooper.Encara per seleccionar.Encara per seleccionar.Encara per seleccionar.Encara per seleccionar.Encara per seleccionar.Encara per seleccionar.Encara per seleccionar.Tot i el gran nombre de participants en el certamen, hi ha tres grans absències que els més fans notaran. Són, que han suspès la seva participació per raons econòmiques derivades del veto a Rússia per la invasió a Ucraïna.

