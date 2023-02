Un dispositiu GPS delata un lladre d'ordinadors i tauletes

Geolocalització amb un GPS

Unva permetre la detenció el passat 10 de febrer d'un home que estava especialitzat a robar. En l'escorcoll al seu domicili, elsvan trobar fins a 46 ordinadors i quatre tauletes, així com una càmera fotogràfica i un telèfon mòbil. També hi havia el GPS que va ser la seva perdició.El dia abans, el lladre, un home de 32 anys, havia fet un robatori ade l'AP-7 situada a l'altura de. La víctima havia parat per menjar i, quan tornava al vehicle,. D'entrada no li va donar importància, però l'endemà va veure que li havien robat una motxilla on hi havia duesvalorades en més de 3.000 euros.A la motxilla, l'home també hi duia un, que li va permetre geolocalitzar l'aparell. Va comprovar que estava en un pis del, a Barcelona. Es va desplaçar fins a la zona i va activardel dispositiu de rastreig, amb la qual cosa va poder ubicar amb precisió l'habitatge.Després va avisar els, que es van desplaçar fins a la zona i van trucar al pis. Dos dels habitants els van deixar entrar, però una tercera persona es vaamb la policia catalana, mentre intentaven desprendre's delque sonava. Els agents van acabar detenint l'home, acusant-lo d'haverla motxilla amb les tauletes.Quan van tenir el permís judicial, van escorcollar l'habitatge i van trobar, valorats en 40.000 euros. Els Mossos van comprovar que molts dels ordinadors estaven relacionats amb robatoris en. Les dues tauletes robades a Sant Jaume no hi eren, amb la qual cosa els Mossos creuen que ja les havia. El detingut va passar a disposició judicial i va quedar en llibertat.

