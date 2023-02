Colau es queda sola: només els comuns avalen congelar relacions amb Israel

"Estem apel·lant als drets humans"

Només el suport dels comuns

Una carambola per l'absència de Collboni

Ladeha rebutjat aquest dimecres una proposició d'iniciativa ciutadana que demana suspendre les relacions entre. Així, la decisió anunciada fa una setmana per l'alcaldessade suspendre temporalment relacions institucionals amb Israel continua portant cua. La iniciativa ha rebut l'únic vot favorable de, mentre ques'ha abstingut. La resta de grups, el, els'han posicionat en contra.Tanmateix, les relacions entre Barcelona i Israel continuen suspeses peri la proposició d'iniciativa ciutadana segueix el tràmit, ja que la comissió l'ha dictaminat i seguirà el seu curs fins al plenari. Així, el tràmit d'aquest dimecres no altera cap decisió ara com ara. La proposició presentada per la iniciativa ciutadana també insta l'de Barcelona i el govern municipal a reforçar laamb les organitzacions palestines i internacionals, incloses les israelianes, que treballen per posar fi a la violació de drets humans de la població palestina, i a "denunciar el crim d'contra el poble palestí".A l'inici de la comissió, han comparegut els portaveus de la campanya "Barcelona amb l'apartheid no, Barcelona amb els drets humans sí". Un d'ells ha estat, escriptor d'origen palestí i una de les persones que va signar l'acord d'entre Barcelona i. Dirigint-se als regidors, Jamal ha recordat que, des de la signatura de l'acord a tres bandes -també amb- el 1998,ha continuat patint l'expansió israeliana, l'expropiació de terres i la "neteja ètnica"."L'agermanament només serveix per blanquejar Tel-Aviv", ha denunciat Jamal, que ha destacat que "no és una ciutat democràtica". En acabat, Jamal ha demanat als grups que no parlin "d'" o de l'i que pensin que la Nakba palestina continua: "Estem apel·lant només drets humans". Per la seva banda,, portaveu de la campanya, s'ha preguntat si les vides palestines valen menys i ha demanat als regidors reflexionar sobre per què va ser ben vist trencar l'agermanament ambi no amb Tel-Aviv.L'únic suport que ha rebut la iniciativa ha estat per part de Barcelona en Comú mentre que ERC s'ha abstingut. La regidora de(BComú), ha agraït l'esforç de les més de 100 entitats impulsores de la iniciativa que han recollit més de 4.000 signatures. "Votarem a favor per coherència amb la justícia global", ha dit Pérez.Des d'ERC, proposen que abans de tota suspensió o trencament de l'agermanament, es reavaluï l'acord i es convoquin representants de les tres parts (Barcelona, Gaza i Tel-Aviv) per fixar els termes d'una declaració. A més, els republicans lamenten que la decisió s'hagi pres per decret d'alcaldia. "Malgrat que coincidim en l'anàlisi, no coincidim en la resolució de trencar o suspendre agermanaments", ha dit el republicà, que ha destacat que "la situació d'apartheid del poble palestí és inacceptable".Els socis de govern dels comuns, el PSC, han votat en contra, com la resta dels grups. La tinenta d'alcaldiaha fet valdre l'acord d'agermanament: "Ha estat clau en la generació de consensos". Bonet ha reprovat la decisió "unilateral" de l'alcaldessa perquè "busca esquivar la" en aquest àmbit. De fet, el PSC havia de presentar un punt en aquesta comissió per censurar la decisió de Colau, però finalment s'ha retirat i està previst tractar-ho en un ple extraordinari. "Treballarem per refer la imatge de Barcelona com a ciutat referent de la promoció de la", ha conclòs Bonet.La resta de grups, Junts, PP, Ciutadans i Valents també han expressat el seu vot contrari enmig de mostres de rebuig per part de membres de la iniciativa ciutadana presents a la sala. Els grups han coincidit a criticar que Barcelona no pot trencar relacions amb Tel-Aviv i alguns han apuntat fins i tot que la decisió pot ser titllada d'. El PP o Valents també han coincidit a dir que Israel és un estat demòcrata.Però no tot ha quedat en el debat sobre la iniciativa ciutadana. Grups com elhan demanat explicacions als comuns per la decisió de l'alcaldessa, de suspendre relacions amb Israel, amb proposicions o precs que s'han debatut a posteriori. En aquest sentit, un dels punts presentats més contundents era el del Partit Popular, que demanava rebutjar la decisió de Colau. I ha comptat amb el suport dels socialistes. Tanmateix, aquesta iniciativaque té un origen clar: la renúncia de Collboni al govern de l'Ajuntament El fet és que la proposta del PP, que també plantejavai Gaza, ha comptat amb el rebuig de BComú, però també d'ERC, que ha considerat que "no és el moment de potenciar relacions" amb la ciutat israeliana. Això ha fet igualar les forces al consistori. Comuns i republicans sumen 20 regidors, mentre que PSC, Cs, Barcelona pel Canvi, PP i la regidora no adscrita en sumen 20.Això ha fet que els dos blocs empatessin i que s'hagi acabat imposant, pel vot de qualitat, el grup de govern que ostenta l'alcaldia, els comuns. Una situació inèdita, apunten des de l'Ajuntament.

