La colla de Collboni per fer la «millor Barcelona»

Un "piset" de luxe

és un home d'altures. El seu primer acte oficial com a alcaldable per a les eleccions del maig el va ubicar a Montjuïc, amb la voluntat de demostrar que té una vista "panoràmica" de la ciutat al cap. La mateixa imatge l'han volgut projectar les persones que l'acompanyaran en aquesta cursa, i que han escollit la planta 19 de laper presentar una la candidatura de l'alcaldable socialista sota el nom 'Bo per Barcelona', i que a hores d'ara ja aplega un centenar d'intel·lectuals, artistes i professionals de diferents sectors que han signat el manifest "la millor Barcelona".Alguns dels noms que ja han decidit mullar-se públicament per Collboni són el politòleg, el pintor, l'economista-molt proper a Isidré Fainé, president de la Fundació La Caixa-, la soprano, el dissenyador, l'activista, la geògrafa, el filòsof, l'advocat, la dramaturga, l'economistai la florista de les RamblesEntre els signants, però, també hi ha l'il·lustrador. Pare del Cobi, ha canviat de parer i ha decidit deixar enrere la seva aposta per l'alcaldessa Ada Colau. L'any 2015, va donar, i aquell mateix any també va fer acte de presència al costat de la líder de Barcelona en Comú durant el primer acte de campanya celebrat a la Barceloneta.Asseguts des d'un dels punts més alts de la ciutat decorat de forma senyorial, els dos portaveus de la plataforma de suport, el còmici la promotora social, han assegurat que donen suport a Collboni a títol personal i que són persones que no tenen. Han apostat perquè la ciutat recuperi la "il·lusió" i deixi enrere "raons ideològiques" que bloquegen l'impuls de projectes. "Cal fer canvis per millorar el piset (Barcelona) i així aconseguir que sigui un piset de luxe", han remarcat.En el manifest, la plataforma situa la capital catalana com una "ciutat excepcional", que "sortosament ha superat ladel", i també episodis de crisis com el derivat de la pandèmia. Però apunten que calen canvis i superar la pantalla actual. Què necessita Barcelona, segons els adeptes de Collboni? No subordinar-la a cap projecte polític, blindar la democràcia enfront dels populismes, sous que permetin desenvolupar un projecte de vida digna, recuperar la Barcelona del disseny i la creativitat, i fer que aposti per la prosperitat compartida.Entre els objectius, també hi situen la lluita contra el canvi climàtic, consolidar la ciutat com a capital mundial del mòbil, una política d'habitatge fonamentada en la col·laboració, blindar lai impulsar un compromís per la cultura. "Jaume Collboni és el candidat que representa la millor Barcelona", tanca el text. A hores d'ara, són unles persones que l'han signat, però els impulsors programaran nous actes i també buscaran nous adeptes fins al dia de les eleccions municipals.Amb aquest moviment Collboni avança en el calendari en comparació amb els seus contrincants en aquesta cursa ajustada com mai entre els quatre candidats -Colau, Ernest Maragall i Xavier Trias- que tenen possibilitats d'accedir a l'alcaldia de Barcelona. Tant el candidat d'ERC com el de Junts tenen previst presentar el seu grup de suport en les properes setmanes. Collboni, però, s'avança en la cursa ara sobretot que té, després d'haver deixat les seves responsabilitats a l'Ajuntament per desmarcar-se de quatre anys governant conjuntament amb els comuns.

