Rússia desplega vaixells amb armes nuclears al mar Bàltic per primer cop en 30 anys

Màxima tensió als països nòrdics.ha desplegat vaixells equipats amb armament nuclear alper primera vegada en 30 anys, un fet que no succeïa des de l'existència de la. Així ho ha indicat eldeen el seu informe anual, que ha publicat aquest mateix dimarts.En el document,tem que aquests moviments suposin "unagreu" per l'i alerta que la desconfiança mútua "ha elevat la possibilitat d'esdeveniments no desitjats i malentesos" entre eli l'aliança atlàntica. De fet, la intel·ligència noruega diu que "no es pot descartar que una guerra local es converteixi en un conflicte a gran escala que involucri directament Rússia, elsi l'OTAN".Gairebé en paral·lel, dos caces F-35 dels Països Baixos de l'aliança atlàntica han interceptat tres aeronaus militars russes que s'aproximaven a l'espai aeri de. Segons ha informat el ministeri deneerlandès, aquesta situació es va produir aquest mateix diumenge i l'alerta de reacció ràpida holandesa es va activar a Polònia després de detectar tres aeronaus desconegudes que s'aproximaven a una zona d'exclusió aèria.Segons expliquen des del govern dels Països Baixos, els tres avions es dirigien a. Aquesta situació de tensió està emmarcada en la vigilància de l'espai aeri de l'OTAN a la zona d'Europa de l'Est, intensificada per lade Rússia a. Ara, els avions de l'Aliança Atlàntica actuen amb molta més contundència i rapidesa.​​​​​

