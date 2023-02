Hi ha vida més enllà de Netflix? Les alternatives a la plataforma (en el cas que la deixis)

En el cas que deixis Netflix: les alternatives

Filmin: la plataforma que no s'ha mogut ni un centímetre

Amazon, Disney, HBO... alternatives que poden sumar-se a Netflix

-que caldrà veure si al final afecta de manera real l'empresa i el sistema actual d'OTTS- en anunciar un canvi immediat de la política per compartir contrasenyes. En un primer moment, el rebombori va semblar general a les xarxes socials. Però com passa sempre en aquestes bombolles,. Ara, després d'una setmana amb la nova normativa, es desenvolupa la veritable cruïlla per a molts subscriptors de la plataforma: quedar-se a Netflix amb les noves condicions o marxar? El nou pla de la companyia el podeu llegir aquí, però existeixen altres alternatives.La companyia ha deixat molt clares les seves intencions i no amaga els nous preus per poder compartir comptes. Manté, això sí, totes les seves quotes anteriors, inclosa la més barata (per 5,99€) que conté anuncis. Una oferta variada que ha generat una disputa, almenys a escala mediàtica, en molts usuaris que consideren que les opcions incorporades fa una setmana "són massa cares". En el supòsit que marxin de Netflix -la companyia demana establir un wifi principal pel compte abans del 21 de febrer-, el mercat de les plataformes encara ofereix alternatives... a l'espera de certs moviments per si copien el canvi de Netflix.Des de Netflix afirmaven quesegons els seus comptes,i això, asseguren, "té un impacte en la seva capacitat per invertir en la creació de sèries de televisió i pel·lícules". A més, Netflix facilitarà el traspàs dels perfils a un nou compte únic. "Qualsevol persona que faci servir un compte pot traslladar el seu perfil al compte de pagament, conservant les seves recomanacions personalitzades, historial de visionat", han deixat clar.Adorada pels més cinèfils -especialment dels clàssics, dels autors europeus o asiàtics, a més d'aquells que volen fugir una mica d'allò més comercial-,fa cinc anys que no han augmentat ni un cèntim la quota mensual de la seva subscripció. Encara que tots els serveis de contingutsón únics (és a dir, tots ofereixen contingut exclusiu que cap altra plataforma té), per a molts usuaris la qüestió del cost és important. Per això mateix, la catalana, almenys fins ara, ha estat una mensualitat segura.En el cas de Netflix, mantenir un compte amb dos perfils més agregats al propietari original suposarien. Només es pot fer (el màxim, tenir dos més inclosos) amb la quota Premium, que són 18 euros al mes. Per cada afegit, en són 6 més. El total, doncs, al qual pots optar a Netflix, suma 30 euros. Diversos comparadors asseguren que amb aquest cost pots acumular diverses plataformes, però res és incomparable al catàleg de Netflix, amb més de 7.000 títols només a l'estat espanyol.Encara que certa publicitat negativa hagi colpejat Netflix en les últimes setmanes, la denominada reina de les plataformes. Totes les altres van adaptar els seus menús, buscadors, algoritmes, categories, formats... al que feia Netflix. És indiscutible.Ara bé, en la qüestió de mercat, de preu i de qualitat en les produccions pròpies, totes han agafat camins diferents. Per això mateix, l'alternativa que ofereixen altres serveis com és el seu contingut i, per ara, els seus preus mensuals en què també es poden compartir comptes. No perquè sigui una política de les companyies, sinó perquè no hi ha cap mena de restricció sobre el wifi o les IP. Caldrà tenir en compte que totes aquestes companyies, a nivell empresarial, poden seguir les passes de Netflix i començar a restringir el fet de compartir contrasenyes.Netflix torna a ser pionera.

