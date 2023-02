​La Generalitat comprarà un icònic volcà de la Garrotxa

Anna Barnadas és la secretaria d'Acció Climàtica i també regidora de l'Ajuntament d'Olot. Foto: Martí Albesa.

Una mesura compensatòria a la variant d'Olot

Elde lapassarà a ser de gestió pública. Aquesta és la voluntat de la, qui després d'anys s'ha decidit a iniciar el tràmit ded'aquest con volcànic icònic de la capital de la. Qui farà la compra serà el Departament dea petició del Departament d'Les conselleries ja han posat fil a l'agulla a la tramitació fent uninventari de les finques que i el seu valor. En total sóndediferents que representen unes, entre les quals hi ha un mas i dos edificis. La inversió que la Generalitat preveu fer per la compra se situa entreDes del Departament d'Acció Climàtica asseguren que la compra es fa amb la voluntat d'entre el públici el"La Garrinada és una finca que ha estat ballada. El més important de tot és que es pugui gaudir d'aquests cons volcànics que estan a prop de la ciutat. És important que no hi hagi barreres", diu la secretària d'Acció Climàtica, l'olotinaUn cop s'hagi fet l'inventari, la Generalitat procedirà a la negociació amb els propietaris. "Hi ha una feina a parlar amb tots. Com apública, ens agradaria arribar a unaamb tots els propietaris i no haver de tirar per cap altra mena de via legal", diu Barnadas. En el cas que no arribés l'entesa, l'administració pot iniciar un procés d'com ja ha fet, recentment, amb els estanys de Vilaüt a l'Alt Empordà, on la negociació va quedar bloquejada. Segons la durada de la negociació, Acció Climàtica preveu que. Això vol dir que el 2025 o 2026 la Garrinada podria ser ja de titularitat pública.Més enllà de la voluntat de gestionar públicament el patrimoni natural, el motiu de la compra del volcà de la Garrinada també recau en la construcció de la variant. A la declaració d'impacte ambiental dels estudis informatius de la variant d'Olot publicada el 2022 , eldemanava la compra d'aquest volcà com a mesura compensatòria a la construcció de la variant.La futura carretera que vorejarà Olot trepitjarà i farà perdre hectàrees al Parc Natural. Per compensar aquesta pèrdua, des del Parc i el Departament d'Acció Climàtica s'ha optat per comprar la Garrinada. De fet, recentment, la junta rectora del parc natural ja va ordenar la compra del volcà i això ha permès a la Generalitat iniciar els passos per completar l'adquisició.Per altra banda, tambéja va promoure la compra pública de la Garrinada durant la campanya electoral de les eleccions municipals del 2019. L'actual secretaria d'Acció Climàtica, aleshores candidata a l'alcaldia de la ciutat, va apostar per fer el tràmit que ara ha pogut iniciar des de la conselleria. ". Faltava trobar les voluntats i en aquest sentit, hi ha aquest treball que està fent la direcció general de Polítiques Ambientals", diu Barnadas.La compra del volcà de la Garrinada d'Olot s'inclou dins una estratègia de país d'adquirir espais naturals i gestionar-los públicament. A través del fons des'està exercint la compra d'una sèrie de finques que tenen un elevat grau de protecció. L'última adquisició que va anunciar la Generalitat van ser 70 hectàrees dels Aiguamolls de l'Empordà . Ara, aquesta política torna a arribar a la Garrotxa amb la compra del volcà de la Garrinada, després de més de quatre anys de l'adquisició del cràter del volcà de Santa Margarita de Santa Pau

