Jordi Évole anava sense cinturó al cotxe amb els Estopa... i és legal: ho explica la DGT

Diumenge al vespre, La Sexta va estrenar la nova temporada de, espai d'entrevistes dirigit i presentat pel periodista català Jordi Évole . El programa va ser especial per als seus protagonistes: la quarta temporada es posava en marxa amb els germans David i José Muñoz, coneguts com a Estopa, en una fluida conversa per diferents escenaris on van parlar de les seves vides, la seva carrera i molts altres temes personals.En el seu format especial, el programa estava presentat com una road movie, on tots tres viatjaven a bord d'unel model de cotxe que apareix a la lletra de la mítica cançó del grup, Por la raja de tu falda. Ara bé, molts espectadors van posar el crit al cel per un element que van veure en aquest automòbil.Évole anava a la part de darrere del vehicle sense cinturó. Es movia, s'apropava als seients de la part frontal i parlavade manera animada. Molts espectadors van criticar que el periodista català no portés el cinturó de seguretat, element indispensable per a qualsevol passatger que puja en un cotxe o vehicle de qualsevol mena (que no sigui una motocicleta o similar, és clar). Ara bé, aquest fet pot no ser indispensable en certes circumstàncies,Segons ha explicat, l'entitat responsable de la política de seguretat viària ha recordat que no es pot sancionar tots aquells passatgers que viatgen en un vehicle que no duu cinturó de seguretat. A l'estat espanyol,, i a la zona de darrere de passatgers des dePer tant, tots aquells models de vehicle que són anteriors a aquell any i no duen cinturó, no sels pot sancionar. Evidentment, pràcticament tots estan fora de circulació, però en el cas del Ford Escort dels Estopa que s'ha utilitzat en el programa, que és del 1991, no duia cinturó. Per això Jordi Évole no podia cordar-se'l.

