Ramos ho torna a fer: embolic amb la norma dels gols fora de casa

.@SergioRamos : "La norma del gol en contra se terminó y esto nos beneficia. Sólo tenemos que hacer un gol para igualar la eliminatoria". #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/Hzh5rMyJUd — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 14, 2023

Els futbolistes poden ser més o menys intel·ligents. I després també hi ha, que només sap deixar anat autèntiques perles per la boca quan fa declaracions als mitjans. En aquesta ocasió, el futbolista dels'ha fet un embolic amb la norma delsa la, creient que el fet que s'hagi eliminat beneficia l'equip francès, quan realment no canvia absolutament res.Ramos va assegurar que l'eliminació deldels gols fora de casa els beneficiava perquè només havien de fer un gol per igualar l'eliminatòria. Però això no canviaria si la norma seguís vigent. Per què? Els francesos van perdre 0-1 contra el. Per tant, independent de si comptava com a doble o no un gol fora de casa, sempre serveix amb un sol gol del PSG aper igualar l'eliminatòria. Una frase més sense sentit de Ramos, una més pel seu llarg historial.

