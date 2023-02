Miracle a Turquia: una dona de 70 anys sobreviu 212 hores entre les runes del terratrèmol

Els serveis d'emergència dehan aconseguit rescatar amb vida una dona de 70 anys prop de 212 hores després d'haver quedat sepultada sota les runes d'un edifici destruït a la ciutat dedesprés delsregistrats la setmana passada al sud del país, prop de la frontera ambDesprés d'un intens esforç dels equips de recerca turcs,, de 70 anys, ha estat rescatada d'entre les ruïnes d'un edifici de set plantes, per després ser traslladada a un hospital on està rebent. Després del rescat, els familiars de Gungor l'han abraçat i agraït als equips de cerca i rescat per prendre amb vida a la dona, que portava gairebé nou dies sepultada.Una setmana després dels terratrèmols, elscontinuen buscant persones vives entre les runes, una tasca que es fa més difícil a cada hora que passa, ja que el temps estàndard que un ésser humà pot romandre sense la ingesta d'aigua o menjar en desastres com aquest és de 72 hores.El terratrèmol ha sumat ja més de 35.500 morts a Turquia i més de 3.700 entre les xifres que ofereixen les autoritats sanitàries del govern dei les dels rebels a les províncies d', segons diversos balanços publicats durant les últimes hores. Amb això, aquest ja és el cinquè terratrèmol més letal del segle

