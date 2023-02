Les declaracions d'Herrero i Pujol concreten el pacte amb la Fiscalia per incriminar Borràs

Pendents de la dispensa

Borràs, en silenci fins al final

El guió que tenia previst el(TSJC) situava la declaració de Laura Borràs , la més esperada del judici pels contractes a la(ILC), per aquest dilluns. Finalment, això no serà així: Borràs, acusada depel fraccionament i adjudicació a dit de diversos contractes, declararà al final del judici. De tota manera, estarà molt pendent de la sessió, perquè declararan els altres dos acusats,i A. La seva intervenció té importància perquè servirà per veure en què es concreta el suposat pacte que han tancat amb la Fiscalia per incriminar la presidenta de Junts.El ministeri públic sosté que Herrero, condemnat en una causa anterior per tràfic de droga i falsificació de moneda,. Segons la Fiscalia, la presidenta de Junts i aquest informàtic van idear una suposada trama delictiva amb pressupostos falsos per tal de donar una aparença de legalitat a un procés d'adjudicació irregular de contractes menors. Malgrat que es presentaven diversos pressupostos per a cada adjudicació, el beneficiari, fos directament o indirecta, sempre era Herrero. Per això, la Fiscalia li demana la mateixa pena que a Borràs:per prevaricació i falsedat documental.Oficialment, no hi ha cap pacte. De fet, les fiscals van dir en la primera sessió del judici que, el tribunal va manifestar que no tenia constància de cap acord i els advocats d'Herrero i Pujol tampoc no hi van fer cap referència explicita, tot i que van recordar que el dret de defensa és individual i els acords amb la Fiscalia són legítims a l'hora de buscar el millor escenari per a l'acusat. De tota manera, el moviment innovador del president del tribunal,, el passat dimarts, de dividir les declaracions dels acusats —Herrero i Pujol, aquest dilluns, i Borràs, al final— va deixar entreveure que, efectivament, hi podria haver un pacte.Les declaracions dels dos acusats permetran. Podrien confessar el paper de Borràs en el fraccionament i l'adjudicació de contractes a canvi de rebaixes de pena, que la Fiscalia a hores d'ara encara no ha concretat davant del tribunal malgrat l'allau de qüestions prèvies que les fiscals van plantejar a l'inici de la vista oral. Un escenari possible és que la Fiscalia demani exhibir els correus que incriminen Borràs —documents en què la presidenta de Junts i Herrero parlen sobre els contractes irregulars— per tal que Herrero els ratifiqui, i aixíen cas que els mails acabin caient com a prova, tal com intenta aconseguir la defensa de la dirigent independentista.La vista d'aquest dilluns no arrencarà directament amb Herrero i Pujol. Abans, el tribunal ha de decidir què fa amb algunesque van quedar pendents de la setmana passada, que podria optar per resoldre en sentència. Els jutges poden deixar la decisió sobre la validesa o no com a prova dels correus pel final. En tot cas, el judici es troba també pendent de la dispensa dels advocats de Borràs per tal d'aportar documentació que acredita la coordinació que en els darrers anys va guiar l'acció de les defenses dels tres acusats. El Col·legi d'Advocats té 30 dies per pronunciar-se, però ho podria fer abans. Gonzalo Boye i Isabel Elbal van escenificar la setmana passada el malestar amb els altres advocats després que transcendís el pacte. "Després de tres anys de coordinació, d'intercanvi de documentació i de reunions ens assabentem tres dies abans del judici que hi ha un pacte amb la Fiscalia", va dir, visiblement irritada, Elbal., advocada d'Herrero, va reivindicar el dret de defensa i va lamentar que les paraules de la defensa de Borràs anessin dirigides al tribunal però també "a fora" de la sala de vistes. Els representants de la presidenta de Junts volen evidenciar quei aconseguir aturar el judici o guanyar arguments de cara a futurs recursos.Laura Borràs assistirà en silenci des del banc dels acusats a les declaracions d'Herrero i Pujol. Ella no parlarà —tampoc a Twitter, on fa dies que les seves piulades són testimonials i centrades en el seu cas— fins al final de la vista oral, quan hagin passat els testimonis, els pèrits i s'hagin revisat els documents. Especialment rellevant serà l'informe pericial relacionat amb els correus i elaborat per, de passat ultra i condemnat per l'assassinat d'una activista d'esquerres durant la Transició. Borràs, cosa que li donarà cert marge de maniobra per mirar d'esquivar la condemna, que acabaria amb la seva carrera política.

