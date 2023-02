El Govern destinarà prop de 32 milions d'euros a programes de suport als autònoms

28 milions d’euros en ajuts directes

Xarxa Local d’Assessorament a l’Autònom

Ladestinarà enguany prop de econòmics i programes de suport a persones treballadores autònomes . La inversió es repartirà en tres línies de subvencions: una per ampliar el negoci fomentant la contractació de persones desocupades, una altra per impulsar l’emprenedoria i l’autoocupació entre el jovent i també un programa de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya.El conseller d’Empresa i Treball,, afirma que els tres programes de suport al treball autònom serviran per “ajudar-los a consolidar i reforçar el seu model de negoci, fomentar el seu creixement i facilitar la transició verda i digital de la seva activitat”.Amb l’objectiu de fomentar l’i la, el Govern impulsarà dues línies d’ajuts directes a les persones treballadores autònomes, que suposaran una inversió total de 28 milions d’euros.En concret, les persones emprenedores que vulguin ampliar el seu negoci, i no tinguin cap persona assalariada a càrrec seu, podran accedir a unadurant un mínim de 18 mesos. L’objectiu del programa, batejat com a “TU+1”, és oferir suport al creixement dels petits negocis, a més de fomentar la contractació indefinida. Per a aquesta convocatòria, que s’obrirà abans de l’estiu, es destinaranD’altra banda, lesd’entre 18 i 29 anys que vulguin posar en marxa un projecte i iniciar l’activitat com a persones treballadores per compte propi podran rebre una. Aquesta convocatòria de foment de l’autoocupació jove s’obrirà el segon semestre de l’any i comptarà amb un pressupost deEl conseller Roger Torrent subratlla que és important reforçar el treball autònom perquè és una. “Els hem ajudat a superar el moment, durant la pandèmia, amb 665,5 milions d’euros en ajuts directes, i ara els volem ajudar a projectar-se”, conclou.A més, el Govern impulsa de nou el “Consolida’t”, ela Catalunya, amb un pressupost que creix fins alss. Enguany com a novetat aquest programa incorporarà una línia de subvencions destinada a consells comarcals i ajuntaments per crear una Xarxa Local d’Assessorament a l’Autònom.Fins ara, el “Consolida’t” ha estat un programa de subvencions a entitats (universitats, col·legis professionals, organitzacions del treball autònom) per desenvolupar projectes d’assessorament personalitzat i de formació a persones treballadores autònomes en aspectes clau de la gestió del seu negoci. La convocatòria 2023 mantindrà la línia de subvencions per a entitats, dotada amb 1,2 milions d’euros, i, a més, incorporarà una de nova per a consells comarcals i ajuntaments, amb un pressupost de 2,5 milions d’euros.D’aquesta manera, el programa s’ampliarà i desplegarà pel territori amb l’objectiu d’establir unaque permeti arribar a un major nombre de persones treballadores autònomes amb un punt d’atenció a cada comarca. Tot plegat és fruit de l’acord entre la Generalitat, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.En aquest sentit, el titular d’Empresa i Treball reivindica aquest executiu com “el” i afegeix que “som aquí per ajudar les persones emprenedores a iniciar projectes d’autoocupació, per ajudar-les a créixer i a consolidar-se des del mateix territori, des de la proximitat del món local”.

