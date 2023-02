Unha intentat segrestar en fins a tres ocasions en menys de 48 hores l', una bebè nascuda sota les runes d'un edifici derruït a la ciutat siriana dedesprés dels terratrèmols que la setmana passada van sacsejar la frontera entre Turquia i Síria , segons ha informat l'. És laqui s'ha intentat emportar la bebè, que es troba ingressada en un hospital a la ciutat d'Afrin. Aquest grup és una facció rebel siriana que rep suport de Turquia i que està acusada de l'ús deen el marc del conflicte al país àrab.Segons els equips de rescat, lade l'Aya va morir sota les runes poc després del part. De la mateixa manera, el seui els seustambé van perdre la vida en la. La família vivia en una ciutat propera a la frontera turca que va resultar greument afectada pels terratrèmols. La petita va sobreviure als sismes i va ser rescatada quan continuava unida a la seva mare a través delDesprés del seu rescat, han arribat ofertes multimilionàries per adoptar la nena, fet que hauria cridat l'atenció d'aquestes faccions criminals. Així mateix, oficials del govern sirià des'haurien presentat en nom d'uns comerciants deper adoptar-la, assegurant que pertanyien a una organització benèfica. Més tard, com van poder verificar els metges de l'hospital, l'associació estava a nom d', l'esposa del president sirià."Com la bebè ha tingut una gran interacció i coneixement a través de les plataformes de xarxes socials, el règim intenta segrestar-la per polir la seva imatge enfront dels mitjans globals i controlar que succeeix a les seves àrees", ha sostingut l'Observatori Sirià de Drets Humans. La bebè, que just supera la setmana de vida, va ser anomenada Aya per decisió delsde l'hospital on està ingressada mentre repper les ferides patides.

