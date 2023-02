El cinema català vol reconquerir la Berlinale després d'«Alcarràs»: les cinc produccions que van al festival

Simón serà jurat de la Berlinale 2023

Un any de l'èxit d'al Un any de la joia de Carla Simón que va situar el cinema català en un dels punts més àlgids del panorama internacional. Després d'aquell triomf ( que no va tenir cap mena de repercussió als Goya 2023 ), la indústria catalana torna a la Berlinale amb cinc pel·lícules que busquen fer-se un noi espai en l'aparador europeu.hi participaran:, coproducció catalana dirigida per, i que competirà en secció oficial:, el nou film de Carla Subirana, que competirà a la secció, curtmetratge de Christian Avilés que formarà part de la competició Berlinale Shorts; i finalment Anga, el documental d'Helin Çelik. La darrera pel·lícula catalana que es presentarà a Berlín és, l'òpera prima dLa més destacada, per tenir el privilegi de formar part de la competició oficial, és 20.000 espècies d'abelles.que no encaixa amb les expectatives de la resta i no entén per què. Tots al seu voltant insisteixen a anomenar-lo Aitor però no es reconeix en aquest nom ni en la mirada dels altres. L'Ane, la mare de la Coco, bolcada en una crisi professional i sentimental, aprofitarà les vacances per viatjar amb els seus tres fills a la casa materna, estretament arrelada al cultiu d'abelles i a la producció de mel. En el poble, l'Ane intentarà ocultar la seva situació davant de tothom per desconnectar i descansar.Produïda per Gariza Films, la catalana Inicia Films i amb la producció associada de la basca,l’estrenarà als cinemes el 21 de abril de 2023. El repartiment està encapçalat per la jove. La cinta competirà a Berlín a la secció oficial després de participar l’any passat en el Co-Production Market de l’EFM. serà membre del jurat internacional de cinema del Festival de Berlín 2023 . Així ho ha anunciat la direcció de la Berlinale en una piulada on presenta tots els integrants del prestigiós comitè que decidirà qui s'endurà l'Os d'or de l'edició d'enguany. Simón va arrasar l'any anterior amb Alcarràs en aconseguir el premí més prestigiós que atorga el Festival de Berlín. La cineasta catalanal'actriuel directorl'actriu, la directora, el cineastai la cineasta alemanya

