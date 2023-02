L'IPC s'eleva al 5,3% per l'encariment de carburants, telefonia i roba

L'(IPC) ha baixat dues dècimes al gener en relació amb el mes anterior, però s'ha elevat dues dècimes respecte a la taxa interanual, fins al 5,9%, pel preu més elevat dels, dels serveis dei de lai el, segons les dades definitives publicades aquest dimecres per l'(INE). A, l'indicador es queda en el 5,3%, una dècima més que al desembre.Amb la pujada registrada en aquest primer mes del 2023, la inflació trenca amb cinc mesos consecutius de descensos en la seva taxa interanual, en què va arribar a baixar més de cinc punts. Des dels'ha destacat que la taxa interanual de l'IPC només ha augmentat dues dècimes al gener, "malgrat la pujada dels preus dels carburants" i després de la retirada de la bonificació de 20 cèntims amb caràcter general.Economia espera que la inflació subjacent reflecteixi els mesos que venen el descens de la inflació general i delsi d'altres matèries primeres. Segons l'INE, els preus dels aliments van créixer el 15,4% al gener en taxa interanual, tres dècimes menys que al desembre, després de la rebaixa de l'aplicada a certs productes bàsics.De fet, el Ministeri que dirigeix Nadia Calviño ha destacat que els preus dels aliments afectats per la reducció de l'IVA van baixar al gener un 1,6% respecte al mes de desembre, en contrast amb la pujada de l'1,4% experimentada per la resta d'aliments o afectats per la rebaixa. Així, Economia ha subratllat que s'ha produït una baixada "generalitzada" als aliments en què s'ha passat del 4% al 0% d'IVA, com a(-0,2%),(-1,5 %),(-1,5%),(-4,2%),(-1,1%),(-1%),(-2,3%) i(- 0,7%). En el cas dels que han tingut una rebaixa de l'IVA del 10 al 5%, destaca el descens dels preus de l'(-1,2%) i la(-3,5).

