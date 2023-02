Dos caces de l'OTAN intercepten tres aeronaus militars russes sobre Polònia

de l'Aliança han interceptat tres aeronaus militars russes que s'aproximaven a l'espai aeri de Polònia. Segons ha informat el ministeri de Defensa neerlandés, aquesta situació es va produir el passat diumenge.després de detectar tres aeronaus desconegudes que s'aproximaven a una zona d'exclusió aèria. No s'identificaven.Per aquest motiu, dos caces van sortir de manera immediata d'una pista dels Països Baixos per interceptar les tres naus desconegudes.(un avió blindat especialista a atacar a terra des del cel),(dos models de caça rús). En el moment que van poder determinar qui era, els holandesos van deixar pas als avions de combat polonesos que els van barrar el pas.Segons expliquen des del govern dels Països Baixos,Aquesta situació de tensió està emmarcada en la vigilància de l'espai aeri de l'OTAN a la zona d'Europa de l'Estat, intensificada per la invasió de Rússia a Ucraïna . Ara, els avions de l'Aliança Atlàntica actuen amb molta més contundència i rapidesa.

