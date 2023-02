Sánchez evita respondre si va reformar el codi penal per extradir Puigdemont

El xoc de cada dia amb el PP

El president del govern espanyol,, ha evitat respondre aquest dimecres de manera directa si la modificació del codi penal, pactada entre el, tenia com a objectiu l'extradició de Carles Puigdemont. L'encarregada de preguntar-li ha estat, portaveu de Junts al Congrés, que l'ha acusat de legislar "amb noms i cognoms" per obtenir l'entrega de Puigdemont des de. La reforma del codi penal ha estat en primer pla aquesta setmana després que el Tribunal Suprem revisés les penes als condemnats per l'1-O , quatre dels quals -Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull i Raül Romeva- continuaran inhabilitats perquè se'ls aplica un tipus deque, tot i la modificació, manté la franja alta del delicte. La resta de condemnats, això sí, han vist esvaïda la inhabilitació."Tenim clar que pactar amb vostès no serveix per res. Legislen vostès amb nom i cognoms: ho han fet per facilitar l'extradició de Puigdemont i queés diputat seu i que a Espanya hi ha tres cambres? Sabia ERC que volien facilitar l'extradició del president?", ha arrencat Nogueras. "Detecto certa tensió entre vostès i els republicans", ha respost de manera sarcàstica Sánchez, que ha indicat que Espanya podria ser una "democràcia encara més plena" si es renovés el(CGPJ). "Ni vostè ni el seu partit es creuen que Espanya no sigui una democràcia", ha ressaltat el líder del PSOE.Nogueras ha donat per fet, davant l'absència d'una primera resposta de Sánchez, que s'ha legislat per extradir Puigdemont, i ha insistit en la idea de conèixer si ERC coneixia aquesta hipotètica circumstància. En aquest sentit, la portaveu de Junts ha denunciat l'existència d'un "abús de poder" contra l'independentisme, però també per l'espionatge a través de, pel dèficit fiscal -que ha xifrat en 20.000 milions d'euros anuals-, per les "clavegueres de l'Estat", per l'aplicació del 155 i per mantenir el rei emèrit "fugat" de la justícia. "Aquí s'hi pot parlar feixista però no català", ha resumit en referència a les intervencions dea la cambra."Vostè no sap què és un abús de poder", ha indicat Sánchez, que ha diagnosticat que alguns "enyoren" la tensió del 2017. Ha tret pit de la, de la represa de la comissió bilateral Estat-Generalitat i de les mesures adoptades per mitigar els efectes de la guerra a Ucraïna. "Tornin a la política útil, perquè la seva actitud no està ajudant al seu partit ni a Catalunya", ha assenyalat el president del govern espanyol, que ha citat unes paraules d'en les quals recomanava al sobiranisme un retorn a la utilitat política.En l'intercanvi habitual amb, portaveu parlamentària del, Sánchez ha tret pit de la tasca governamental davant dels atacs de la dirigent conservadora per la rebaixa de penes vinculada a l'aprovació de lai per la "pressa" a l'hora de reformar el codi penal per derogar el delicte de sedició. "Les seves prioritats el defineixen. Volia fer contents els socis independentistes, i en menys de cinc setmanes va modificar la llei. Però porta quatre mesos amb un mal funcionament de cara als agressors sexuals", ha remarcat Gamarra, que s'ha tornat a oferir per modificar la nova norma, que enfrontaamb el. "Nosaltres governem per la gent, no com vostès, que obeeixen els interessos de les elits", ha remarcat Sánchez en el torn de rèplica, durant el qual també ha aprofitat per carregar contra la gestió sanitària d'. "Insulten a la cara els milers de sanitaris que es van manifestar aquest diumenge a Madrid", ha recalcat el dirigent socialista.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor