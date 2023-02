Consum ordena la retirada de dos models de patinet elèctric: no són segurs

Patinets que no són segurs

Dos models de patinet queden forma del mercat a Catalunya. Lha retirat el, i el, dos patinets que presentaven irregularitats de seguretat a la part elèctrica i mecànica. Els darrers mesos,i anàlisi d'aquests vehicles en auge que es prolongarà durant aquest 2023 amb l'objectiu que les empreses que produeixen o comercialitzen patinets en compleixen la normativa. Cal recordar que els patinets ja no es poden dur al transport públic després que un d'ells explotés en un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). En el cas dels patinets retirats permetien arribar a velocitats de fins a 25 km/h, tot i que avui els models afectats ja no es troben a les webs i a les botigues físiques de grans cadenes com Bauhaus o Mediamarkt. Des de Consum reconeixen que no saben quantes unitats podrien haver-se venut fins ara i estarien circulant per Catalunya.Un cop detectats els errors,i ha contactat amb els organismes de consum competents a Madrid i Andalusia, on estan radicats els fabricants o importadors dels aparells, perquè donin l'ordre de retirada general., director de l'agència, ha assegurat que els problemes són "irregularitats, però que només ho poden fer els fabricants". Delsper l'ACC, dos no han presentat cap problema mentre que els altres tres tenien problemes d'etiquetatge (i dos d'aquests les mencionades irregularitats de seguretat i funcionament).

Segons Melià, la inspecció de Consum continuarà controlant durant els mesos vinents l'etiquetatge dels patinets a la venda i continuarà fent controls de laboratori de més models amb l'objectiu de garantir que compleixin amb els requisits i les exigències de seguretat d'aquest producte que, ara com ara, encara no compta amb una normativa o regulació pròpia. "Aviat esperem portar a laboratori cinc models de patinet més. És un producte de gran demanda al mercat, especialment entre la gent jove, i hem de vetllar per la seguretat i la confiança dels usuaris", ha reblat el director de Consum.

Els patinets, prohibits al transport públic

Des d'aquest passat 1 de febrer i durant sis mesos estarà prohibit accedir al transport públic amb patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. La mesura es pren després que el 17 de novembre passat un d'aquests aparells explotés i s'incendiés en un vagó dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

El 19 de desembre l'ATM ja va acordar que els operadors de transport públic modifiquessin les condicions generals d'utilització dels seus serveis per incloure la prohibició temporal d'accedir amb patinet elèctric tant als vehicles com a les instal·lacions i que comportarà una multa de 200 euros si s'incompleix. Durant aquest mig any s'elaborarà una proposta per regular l'accés.

