Notícies del 14 de febrer de 2023

22:45 El conseller proposat pel PP per al Banc d'Espanya dimiteix sis hores després del nomenament



El conseller proposat pel PP i pactat amb el govern espanyol per al Banc d'Espanya Antonio Cabrales ha dimitit aquest dimarts sis hores després de ser nomenat, segons ha publicat 'El Mundo' i han confirmat a l'ACN fonts de Génova. El catedràtic en economia de la Universitat Carlos III havia signat en el passat manifestos de suport a Clara Ponsatí i Andreu Mas-Colell, i ara plega davant l'exposició mediàtica que preveu que puguin comportar aquests aspectes, segons afirmen al rotatiu fonts de l'entorn de Cabrales. Segons el diari, el catedràtic no és independentista, però va voler donar suport a dues persones que va conèixer en l'etapa com a catedràtic a la Universitat Pompeu Fabra.

18:02 El Teatre Gaudí reclama més ajudes i suport institucional en el 15è aniversari



Ever Blanchert i Maria Clausó, directors del Teatre Gaudí de Barcelona, exigeixen més atenció a les administracions públiques i s'han mostrat decebuts amb el suport rebut durant els 15 anys. En l'acte s'han celebrat les 250 obres, amb 59 musicals realitzats durant aquest període. Han carregat contra l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), perquè “no atén bé” les produccions de teatre musical en català.



15:09 L’Audiència Nacional dona accés a Alerta Solidària a la causa d’espionatge a 37 activistes independentistes



L’Audiència Nacional ha acceptat un recurs d’Alerta Solidària i ha ordenat donar-li accés a la causa d’espionatge a 37 activistes independentistes durant el 2018 i el 2019, entre elles el diputat de la CUP Xavier Pellicer. En un comunicat, Alerta Solidària remarca que aquest espionatge va donar origen a l’anomenada ‘Operació Judes’, amb tretze membres dels CDR detinguts el setembre del 2019 acusats de terrorisme. El jutjat d’instrucció central número 6 de l’Audiència Nacional havia rebutjat l’accés d’Alerta Solidària inicialment.

13:50 El Gremi de Restauració critica que deixar als quioscos de Barcelona vendre cafè i menjar és 'competència deslleial'



El Gremi de Restauració de Barcelona ha criticat la "competència deslleial i l'intrusisme" que comporta deixar que els quioscos de premsa puguin vendre cafè i menjar envasat. Això serà possible a partir de la modificació de la normativa que ha fet el consistori i que permetrà tramitar ampliar l'oferta de productes que venen aquests establiments. El director del Gremi, Roger Pallarols, ha afirmat a través d'un comunicat que entén que es vulgui promoure la supervivència dels quioscos, però ha afegit que no té sentit que per aconseguir-ho puguin "competir amb avantatges" amb els bars que tenen al costat. Per a Pallerols, és "inadmissible" voler rescatar els quioscos a costa d'"enfonsar" la restauració dels barris.





13:48 El PP assegura que els pressupostos condemnen Catalunya a la "decadència"



El líder del PP al Parlament, Alejandro Fernández, ha assegurat que els pressupostos del Govern pactats amb PSC i comuns no proposen cap avenç: "Són uns pressupostos de continuar a la roda del hàmster de la decadència", ha declarat. Durant el debat sobre les esmenes a la totalitat, Fernández ha lamentat el pacte entre ERC i el PSC, perquè considera que provoca que els de Salvador Illa es facin seu el projecte "separatista", mentre que l'executiu avala les tesis socialistes. "Catalunya necessita superar el socialisme i el nacionalisme. Necessita llibertat", ha afegit durant el ple del Parlament.

13:41 Àngel Ros deixa el càrrec d'ambaixador d'Espanya a Andorra per jubilació



El Consell de Ministres ha nomenat aquest dimarts a l'encarregat de substituir Àngel Ros com a ambaixador d'Espanya a Andorra. El lleidatà portava en el càrrec des de 2018, quan va deixar de ser alcalde de la capital del Segrià després de 14 anys. L'agost passat, en complir 70 anys, va demanar poder jubilar-se, tal com és habitual fer en aquesta edat en el món diplomàtic, segons ha expressat ell mateix a l'ACN. Ara, serà rellevat pel diplomàtic gironí Carles Pérez-Desoy, llicenciat en Dret i Filosofia i que des de l'any 2020 ha estat cònsol general d'Espanya a Salvador de Bahía (Brasil). Un dels temes a tractar és el de la delimitació de la frontera amb l'Alt Urgell a la zona del Planell de la Tossa, on Andorra va construir un parc solar.

13:27 Ciutadans retreu al Govern el "sectarisme" dels pressupostos



Carlos Carrizosa i Nacho Martín Blanco s'han repartit la intervenció de Ciutadans en el debat a la totalitat dels pressupostos per al 2023. El nexe comú dels dos dirigents espanyolistes ha estat la denúncia del "sectarisme" del Govern traslladat als pressupostos, perquè aporten més recursos, segons ells, a aparells de "propaganda" com TV3 o bé el desplegament de l'acció exterior. Carrizosa ha estat especialment dur a l'hora de carregar contra el PSC -i contra el PSOE- pel suport dels socialistes als comptes catalans.

13:18 Europa prohibeix la venda de cotxes de gasolina i dièsel a partir del 2035



El Parlament Europeu ha donat aquest dimarts llum verda a prohibir la venda de vehicles de gasolina i dièsel a partir del 2035. Amb 340 vots a favor, 279 en contra i 21 abstencions, el ple ha aprovat l'acord al qual s'havia arribat amb el Consell perquè a partir del 2035 només es puguin vendre vehicles de zero emissions. La mesura forma part del paquet de la Unió Europea per reduir en un 55% les emissions de gasos amb efecte hivernacle l'any 2030. Abans del 2035, la legislació, que encara ha de ser ratificada pel Consell, estableix dos objectius intermedis: reduir en un 55% en el cas de cotxes i en el 50% en el de furgonetes les emissions de CO2 el 2030.



11:40 Segona sessió del judici a Laura Borràs



Una desena d’independentistes i el diputat Francesc de Dalmases acompanyen Laura Borràs en la segona sessió del seu judici pels contractes a la Institució de les Lletres Catalanes. Avui es continuaran analitzant les qüestions prèvies plantejades divendres passat. Els advocats de Borràs denuncien vulneració del dret de defensa.

10:02 Independentistes catalans, Bildu, BNG, Compromís i Més País demanen la compareixença de Sánchez pels policies infiltrats



ERC, Junts, la CUP, Bildu, el BNG, Compromís i Més País han sol·licitat la compareixença del president espanyol Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats pels fins a tres casos de policies infiltrats en moviments socials dels Països Catalans que s'han fet públics durant els últims mesos.

09:49 Bolca un autobús a la C-243c a Castellbisbal



Un autobús ha bolcat a la C-243c a Castellbisbal (Vallès Occidental), segons ha pogut saber l'ACN. Els fets han tingut lloc cap a les 9.15 hores d'aquest dimarts. La via es troba tallada, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

09:48 Artur Mas: "Els líders independentistes que han estat jutjats fins ara, mai han tingut un tracte just per part del sistema judicial espanyol"



L’endemà que el Tribunal Suprem revisés la sentència de l’1-O d’acord amb el nou codi penal, Artur Mas ha valorat el paper de la justícia espanyol en el debat política. "Els líders independentistes que han estat jutjats fins ara, mai han tingut un tracte just per part del sistema judicial espanyol", ha afirmat l’expresident de la Generalitat en una entrevista al programa Aquí Catalunya de Ser Catalunya, en la qual també s’ha referit al judici de Laura Borràs al TSJC. "Si Laura Borràs no fos qui és, no s'estaria fent un judici d'aquesta magnitud", ha afegit Mas. L’expresident també ha defensat la candidatura de Xavier Trias a l’alcaldia de Barcelona per fer possible un "canvi": "Barcelona necessita tornar a tenir l'empenta que havia tingut, que la gent se senti més segura i que la ciutat estigui més neta i endreçada".

09:16 Forcadell, sobre una llista cívica de l'ANC: "Junts pel Sí va ser un intent de llista cívica i no vam guanyar"



Carme Forcadell no comparteix la possibilitat que l'ANC, entitat que va presidir, impulsi una llista cívica. Ho ha assegurat en una entrevista al Cafè d'Idees, en què ho ha justificat assegurant que Junts pel Sí va ser un "intent" de llista cívica, però que no va ser exitosa: "No vam guanyar", ha apuntat.