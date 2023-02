Els dilemes entorn la «L»: a quina paraula fa referència? És legal portar-la quan ja no cal?

Aconseguir la desitjada "" és un dels moments que marquen la vida de moltes persones. És un dels símbols del pas cap a l'edat adulta. Una de les claus cap a la independència individual. Si bé, tot i ser tan important,. Alguns, tan elementals com el costat on ha d'anar col·locada. Altres, però, més profunds, com la paraula a la qual fa referència.La insígnia del conductor novell és la inicial de la paraula anglesa "", que vol dir aprenent. En alguns països, inclús, no es fa servir la lletra "L", sinó la. A França, per exemple, porten la "A" d'"apprenti". El, aquest és el nom tècnic, va aldel vidre posterior, ja que permet mantenir una bona visibilitat al conductor. Portar-la a la dreta pot comportar una multa de trànsit.També està previst com a objecte de sanció el fet de no portar-la durant el primer any des que s'ha obtingut el carnet de conduir. La multa en aquest cas és de. Si bé, portar-la més enllà d'aquest període tampoc és legal, per més que sembli un gest de precaució. La sanció és la mateixa que en el cas contrari.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor