Els Estats Units fan marxa enrere i desvinculen la Xina dels objectes no identificats abatuts

Laha aclarit aquest dimarts que no hi ha "cap indici" que apunti que els tres objectes voladors abatuts el cap de setmana passat alsi eltinguessino estiguessin destinats a obtindre informació d'Intel·ligència. El govern estatunidenc es desdiu així de les declaracions del portaveu de seguretat nacional de la Presidència,, que havia vinculat l'enderrocament a l'existència d'un programa militar xinès de globus espia.De fet, ha estat el mateix Kirby qui s'ha encarregat de feri desvincular, en principi, Pequín d'aquests darrers objectius, encara pendent d'analitzar les restes dels artefactes. "", ha aclarit en declaracions als mitjans. Precisament aquesta tasca de recollida de restes sembla complicada, ja que alguns haurien caigut en zones de difícil accés. No obstant això, Kirby ha preferit no especular amb la possibilitat que mai no arribin a recuperar-se i ha defensat que les autoritats estan fent "tot el que poden" per localitzar-los.D'aquestes indagacions depèn determinar l'origen dels objectes i el seu objectiu, ja que Washington sí que va identificar com a xinès undesprés de creuar tot el continent. Pequín va confirmar que era seu, però va al·legar que només tenia finalitats científiques i no d'espionatge.

