Demanen 24 anys de presó per a dues bessones que haurien planejat l'assassinat de la parella d'una d'elles

Un pla macabre

Laha demanat entreper aacusades de. Un homicidi que es va produir la matinada del 10 de juliol de 2021 i que inicialment els Mossos d'Esquadra jaEs tracta dedel cas, però que també va apuntar com a responsable a una de les acusades, que es tracta de la seva cunyada -mentre que l'altra bessona és la seva parella-, segons ha avançat El Periódico de Catalunya i ha confirmat l'ACN.En l'escrit del ministeri públic,al pis de la parella colpejada amb una eina (una pota de cabra)que hauria dut a terme el detingut, a petició de la germana de la seva xicota. Per això, ha qualificat, igual que l'acusació particular. Es manté quei que van actuar ambA més de les peticions de privació de llibertat, també hi ha unaper a la filla de la víctima, que hauran de pagar de manera conjunta els tres acusats, segons la qualificació. El passat 2 de febrer la jutgessa de Sabadell que ha instruït la causa va decretar l'obertura de judici -l'Audiència de Barcelona ha de fixar la data- i va acordar mantenir la-l'autor confés i la xicota d'aquest-, mentre la parella del mort es troba en llibertat, després que sortís de presó el 7 de febrer de 2021.Fiscalia sosté que es va idear un pla, ja que la parella li va demanar que es quedés a dormir a casa seva, situada al carrer Porto de la capital vallesana. Quan ja era al dormitori, els que ara es troben entre reixesi "mogut per la intenció d'acabar amb la seva vida i" van agredir-lo. L'acusat el va colpejar, que li va causar la destrucció parcial de la massa encefàlica i unaTot i així, la víctima va aconseguir reincorporar-se i intentar fugir. Però, segons el relat de Fiscalia, el va perseguir i va continuar, on va caure a terra. Després de l'atac, els tres, amb la finalitat d'esborrar proves i van embolicar el cos amb una manta.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor