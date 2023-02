Primer els patinets i ara els Tesla: per què s'incendien els cotxes elèctrics?

Els episodis deen flames s'han estès amb el seu ús. El novembre passat, dins un tren de Ferrocarrils, el qual va derivar en la prohibició d'entrar patinets elèctrics al transport públic que s'aplica des de l'1 de febrer. Fa poques setmanes, un altre en un pis de l'Hospitalet de Llobregat . Més tard, en una perruqueria de Gavà . Si bé, no només es dona amb els patinets, també amb elsEl fabricant més popular és, d'. Com tot el que envolta el magnat, els diversos incendis dels seus cotxes han aixecat polseguera en l'opinió pública i han donat ales als primers dubtes sobre la seva seguretat. No obstant això, els cotxes elèctrics són molt heterogenis i presenten particularitats que dificulten una generalització dels incidents que protagonitzen.Les bateries que preocupen els bombers són les de, altament inflamable i capaç de mantenir el foc durant hores, complicant la tasca d'extinció. A la ciutat estatunidenca de, el cos de bombers va haver de destinar tres camions per lluitar contra les flames durant una hora. Però no és el primer cas, ni l'últim.En la majoria dels casos, els incendis són provocats pera les bateries. En alguns casos, pels quals encara no hi ha una explicació, es donen amb el cotxe apagat. Sí que se sap que elsjuguen un paper destacat i, com es queden emmagatzemats a l'interior, permeten la combustió sense la necessitat d'oxigen.

