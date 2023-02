Quatre doctorandes denuncien un catedràtic de la Pompeu per assetjament laboral

Quatre doctorandes denuncien haver patit assetjament laboral per un catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Els fets s'haurien produït en el Campus de la Ciutadella, tal com ha informat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Les dones van comunicar la seva situació al centre durant el transcurs del seu doctorat i "no van rebre cap resposta efectiva".



La UPF ha actuat obrint un expedient informatiu al catedràtic i s'ha activat el protocol corresponent. Es defensa en un comunicat: "La universitat va tenir coneixement d'aquest cas fa uns dies i va activar els procediments interns oportuns, si s'escau, es faran les actuacions que siguin pertinents”, ha destacat. El fet ha generat gran rebombori a les xarxes socials i s’ha posat en dubte la posició de la universitat.

El SEPC argumenta que hi ha més investigadores del, amb dones afectades per situacions similars. Des del sindicat, s'ha donat suport a les víctimes i s'ha ofert "ajuda per tot el que calgui". També s'ha criticat la universitat, ja que "lluny d’oferir una solució a les víctimes i plantar cara al catedràtic, es desentén de les agressions amb excuses buides, fet que la converteix en".

