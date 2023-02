Els impulsors de la pista sobre el mar pressionen Aena: 2.200 milions per «salvar» l’ampliació de l’aeroport

Munic, el gran referent

Rellançar Girona i Reus

Un sector de lescatalanes creu que l'ampliació de l'és un tema massa important per reduir-lo al projecte d'i ha elaborat una proposta pròpia, amb una"En aquests temes hi ha molts apriorismes i algú pot pensar que això és una ocurrència. Si és així, està molt pensada. El que podem assegurar és que no és una improvisació". L'economistaha obert el foc en l'acte de presentació del projecte Barcelona Mar, una proposta d'ampliació del Prat sorgit del món econòmic . L'objectiu dels promotors és eixamplar el debat per no quedar-se limitats a les propostes d'Aena, contestades pels sectors mediambientals.és el principal ideòleg del projecte. "Necessitem que Barcelona tingui destinacions directes a Los Angeles i a Tòquio", ha dit. L'aeroport del Prat no disposa dede, que són necessàries per operar amb normalitat. La pista llarga topa amb limitacions per a l'enlairament dels avions per l'impacte sonor a. Les possibles ampliacions de la pista curta tenen un impacte negatiu sobre zones protegides deCoello ha insistit en la idea que la infraestructura del Prat no és en aquests moments un hub per a cap gran companyia. El seu creixement es basa en el potencial del turisme i l'economia de Barcelona.Al costat de Coello i López-Casasnovas hi havia, catedràtic de Mecànica del Sòl de la UPC;, enginyer de Ponts i Camins, i l'ecòleg, expresident de l'Institut d'Estudis Catalans. Tots ells han detallat els aspectes centrals de la seva iniciativa, que vol impactar el mínim possible sobre la zona protegida del delta. Un dels efectes del projecte de Barcelona Mar seria que el Prat passaria, però es tractaria d'un salt qualitatiu perquè molts dels nous serien intercontinentals.Coello ha posat l'aeroport de Munic com a gran referent. No es tracta d'un aeroport de grans interconnexions, però és ideal per una economia dinàmica amb unes dimensions i potencialitats semblant a la catalana. En el projecte, els aeroports de Reus i Girona formarien part també de la solució, i, connectant-se en 35 minuts al centre de Barcelona amb llançadores a gran velocitat.La proposta és construir unaa 1.500 metres de la costa i 10 metres, òptima per a l'enlairament i sense afectació sonora. Els promotors han deixat clar que la pista no es construiria sobre una illa artificial sinó sobre una plataforma pilotada de formigó, suportada per bigues longitudinals i transversals que es basa en pilons falcats a terra. La tecnologia ha estat provada al Mar del Nord. El cost previst és de, molt semblant a la proposta d'Aena.De tirar endavant, el projecte convertiria Barcelona en un punt de connectivitat estratègic per Europa, que passaria. Un dels efectes de la iniciativa seria que els aeroports de Reus i Girona es convertirien en agents veritables de dinamització dels seus territoris.L'enginyer en Ponts i Camins Fernando Hermosilla i l'ecòleg Joandomènec Ros han aprofundit en les implicacions ambientals del projecte. "S'ha volgut maximitzar la cura de l'entorn i minimitzar el seu impacte", ha dit Hermosilla, que ha fixat enel termini de construcció. Ros ha assegurat que Barcelona Mar "".Eduardo Alonso, de la UPC, ha explicat el cas de l'aeroport de, al Japó, sobre una illa artificial. Una gran obra que va mostrar greus errors des del punt de vista de l'enginyeria. Un altre cas d'aeroport sobre illa artificial és el de, dissenyat per Norman Foster, que ha funcionat bé, però connectat a un túnel soterrani molt car. Són dos exemples de grans inversions envoltades de riscos, el que no tindria el projecte Barcelona Mar.L'exconsellerha qualificat la proposta de "creativa i interessant", considerant que el cost és comparable al de grans infraestructures, "certament menor al de la línia 9". Ha recordat que els 2.200 milions que podria suposar és el que Aena planeja gastar a Madrid. Ha volgut refermar que no es tracta de cap iniciativa "exòtica, sinó que es troba en la punta dels avenços tecnològics". Fins ara, ha dit l'exconseller, el debat s'ha mogut en una "taula estreta" i ara tocar "amb un marc més ampli".La proposta ha estat presentada al president de la Generalitat,, i s'espera que elestudiï el projecte. Aquests dies, els promotors explicaran la iniciativa a les diverses formacions polítiques del Parlament.

