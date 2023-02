La píndola anticonceptiva per a homes, més a prop

Lamasculina ja ha estat provada en ratolins i, per tant,té l'estatus de. La substància redueix de forma ràpida i temporal la fertilitat masculina, amb resultats prometedors com a anticonceptiu. Els espermatozoides es veuen aturats durant unes hores després de prendre's el medicament.L'estudi ha estat publicat peri suposa un gran pas per assolir la píndola anticonceptiva masculina. La clau es troba en l'enzim que rep el nom d', que redueix la capacitat de moviment dels espermatozoides., coordinador del descobriment, assegura que serveix en animals.Els científics van desenvolupar un compost, anomenat, que anul·la la SAC. L'experiment en ratolins ha resultat en la inhabilitació dels espermatozoides perquè no puguin impulsar-se i s'impedeixi la seva maduració. El fàrmac no ha mostrat modificacions en el comportament dels animals, però asseguraUna dosi del compost mutilava els espermatozous durant, amb. Al cap de tres hores de prendre la píndola, es redueix al 91%. El fàrmac es va administrar com a, i els efectes eren semblants. El treball no mostra conseqüències negatives en els ratolins durant les sis setmanes de tractament.Els responsables de l'estudi reconeixen l'eficiència de l'anticonceptiu: "". La resta de píndoles masculines triguen setmanes a reduir el nombre d'espermatozoides o anul·lar-los per fecundar òvuls, tal com assenyalen els autors. Els fàrmacs encara han de passar un procés de proves per assegurar que funcionaran en humans.

