Barcelona surt al rescat dels quioscos

"No és la solució per aquest sector"

Reformes

Queixes dels restauradors

“És una col·laboració entre els dos sectors”

. També reduirà el percentatge mínim d'ocupació que, en l'establiment, han d'ocupar els diaris i les revistes. Ara serà d'un 51% i abans s'obligava a que fos d'un 80%. La difusió de la premsa en paper no para de baixar i això posa en qüestió la continuïtat del model de negoci dels quioscos. A princpis de 2021 a Barcelona, oni la xifra no ha parat de baixar. El consistori ha fet la reforma amb la intenció d'anar cap a un model "més sostenible i viable econòmicament", sense despendre la venda de publicacions, a la que els quiosquers es dedicaven fa uns anys pràcticament en exclusiva, com activitat principal. La pandèmia ha aprofundit en el canvi d'hàbits i actualment encara es venen menys diaris en paper: el 2021 va caure gairebé un 15%.Segons l’Ajuntament, l'acord es va gestar abans de l'estiu amb l’Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província (APVPBP), el Col·legi de Periodistes de Catalunya i l’Associació de Quioscos de la Rambla., regidor de Presidència, assegura que és una demanda també dels editors de diaris i revistes. Les noves condicions estaran vigents fins al 2031, i Martí defensa que d’aquesta manera "hem garantit que els quioscos no desapareguin"., treballadora del quiosc llibreria Ferran del carrer del Rosselló, és, però, escèptica. Explica que ella no incorporarà la venda de cafè i menjar preparat al seu negoci. Assegura que “això és feina de la restauració” i que els clients continuaran comprant el diari al quiosc i consumint menjar i begudes al bar o restaurant de confiança. A més, creu que, que ja es venen en alguns establiments que es van reconvertir, seria "irrisòria" i no suposa una solució a la situació dels quioscos de premsa.Marta Montes, representant del gremi de quiosquers considera, en canvi, la reforma necessària. Les noves mesures són un reclam d'igualtat amb els quioscos que gestiona l'empresa News&Coffe, locals pioners en la venda de cafè i menjar envasat a Barcelona. Una pràctica recurrent en aquests espais, fins i tot, "quan encara no era legal" afirma Montes. La representant dels quiosquers conclou que "ens guanyarem millor la vida venent altres productes diferents dels diaris".Això inclourà la venda de souvenirs. A més, s'introdueix més flexibilitat horària reduint l'horari d'obertura obligatòria actual (de 8h a 15h) des de les 9h fins a les 14h. D'altra banda, s'obrirà l'opció, encara per concretar, d'oferir alguns serveis municipals d'atenció de proximitat.. Altres opcions que es permetran són pertànyer a la xarxa de distribució d’última milla de paqueteria, venda d’entrades d’espectacles, punt de càrrega de bateries elèctriques i l’autorització per instal·lar antenes per al desplegament del 5G., que estan en reculada arran del tancament d'oficines bancàries, també estarà ara permesa. El 2022 ja s'han posat en marxa 60 caixers en quioscos, i des de l’Ajuntament es procurarà que el 2023 s’hi instal·lin 65 més. Així, un total de 125 quioscos disposaran de caixer automàtic. Aquest any s'ha endarrerit la implementació de caixers per la manca de dispositius, segons Montes.Que els quioscos venguin menjar i begudes no ha estat ben rebut pel sector de la restauració.. La venda de cafè i aliments envasats colisiona amb l’activitat dels bars, però amb avantatges competitius. En primer lloc, la diferència econòmica: per un quiosc al carrer es paguen entre 150 i 800 euros al mes de lloguer, molt menys del que paga qualsevol bar o restaurant. En segon lloc, les despeses de subministraments, pel personal i l’amortització de les inversions., director del Gremi, assegura quei admet que, si bé "tothom té dret a guanyar-se la vida", és "inadmissible" que el rescat dels quioscos es faci "a costa d'enfonsar la restauració".Martí Calsapeu, responsable dels 12 quioscos que són propietat al Col·legi de Periodistes, ho veu com una col·laboració entre els dos sectors: restauració i quiosquers. "Tenim una prova pilot a Passeig de Gràcia, en què col·laborem amb la Cafeteria Núria", posa d'exemple. I assenyala la possibilitat de donar feina a persones de l'àmbit de la restauració als quioscos. A més, ha afegit que "hi ha empreses que han posat en pràctica des de fa tres anys la venda de cafè i menjar preparat i, fins ara, no s’havia parlat de competència".

