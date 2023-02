El jugador de rugbi desaparegut a Barcelona, víctima d'una trama de xantatges al món de la televisió

El van drogar, violar i gravar

El jugador de rugbi desaparegut a Barcelona el novembre passat , estaria viu i seria víctima d'unaamb l'epicentre a la televisió del Regne Unit. Més concretament, amb diverses personalitats relacionades amb el talent show "", programa en què Davis va acabar de fer el salt a la fama. Així ho han explicat els investigadors que treballen en el cas en un nou comunicat aquest dimarts.De fet, el cas del mediàtic esportista d'elit podria servir per destapar un entramat complex de coercions i xantatges, amb més víctimes implicades. El detectiuha confirmat a betevé que Davis va arribar a Barcelona després de ser contactat per uni ja s'ha identificat la persona que hi havia al darrere. Amb tot, hi hauria suficients evidències per efectuar detencions.A principis del mes de febrer, va transcendir l'existència d'un vídeo gravat pel jugador en què denunciava que un grup criminal l'extorsionava . “”, sentencia, instants després de començar a gravar un fragment que s'allargaria 15 minuts. A les imatges, es pot apreciar Davis molt cansat i, possiblement, també estressat. Es posa les mans damunt la cara pràcticament tota l'estona, però amb esforç és capaç de mantenir una relativa calma per explicar què li passa: una persona que va conèixer en un d'aquests espectacles de la tele el va enganyar.En el transcurs del vídeo, el jove -de 24 anys-i que un grup organitzat li fa. “Fa tres anys vaig fer-me famós i entre la gent que vaig conèixer hi havia una persona... Comencem una relació, una amistat. Ens vam veure moltes vegades. Però l'última em va drogar i extorquir. Després d'això, vaig demanar ajuda al meu club i consell al meu agent. No culpo ningú, perquè tots som amos de les nostres pròpies decisions. Però va passar això”. Els clips als quals es refereix Davis van ser penjats a la deep web.Davis també posa èmfasi en aquest vídeo que el xantatge no li fa només la persona amb qui va començar una relació, sinó tota una. Fonts de l'equip d'investigadors que treballa en la seva recerca han afirmat que les imatges enregistrades pel jugador es van penjar a Instagram pocs dies abans que desaparegués, però que ràpidament es van eliminar, probablement, han afegit les mateixes fonts, per les mateixes persones que extorsionen Davis.De fet, els detectius han detallat que Davis va marxar de Londres per fugir dels gàngsters. ", el 29 d'octubre. Aquella nit es perd el seu rastre a la Rambla. Sabíem que tenia problemes amb la màfia somali, que li reclamava unes 100.000 lliures esterlines, però pensàvem que era principalment per drogues. La realitat és molt més greu del que esperàvem. Algunes de les nostres fonts ens van donar informació falsa d'una manera malintencionada, per confondre'ns”. Els i les professionals que lideren el cas estan dirigits per, tot un nom a Anglaterra perquè és conegut com el detectiu de les celebritats. Segons el que diu el seu nucli proper, aquest inspector té molta experiència en xantatges sexuals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor