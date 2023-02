Tanca una polèmica discoteca del Paral·lel de Barcelona

La discotecadeldetanca les portes després d'anys de polèmiques i. Així ho ha avançat Betevé just el dia en què s'han detingut set persones a la capital catalana vinculades amb la mort d'una persona a les portes de la sala el passat mes d'octubre.L'ara rebatejada com aafrontava diversos expedients sancionadors oberts durant el 2022 per incompliment de mesures contra lai d'excés d', a banda de l'impacte que provoca en els veïns per soroll, baralles i delictes. L'edifici, segons ha explicat el regidora Betevé, es preveu que sigui tirat a terra a mitjans d'aquest any.Tot plegat el mateix dia que elshan detingut aquestes set persones aper la mort d'un jove a les portes de la discoteca l'octubre passat, segons ha informat la policia catalana. El cos ha desplegat un operatiu aquest dimarts a primera hora del matí i ha fet diverses entrades i perquisicions a immobles dels barris d'Segons ha pogut saber l'ACN, es descarta que els implicats formin part d'una. Els fets van tenir lloc cap a les sis de la matinada del 30 d'octubre. Dies més tard es va detenir un jove de 19 anys presumptament relacionat amb els fets, que va quedar enamb càrrecs. Lacontinua sotade sumari.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor