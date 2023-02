El PSC avisa ERC que l'acord de pressupostos no «falca» el Govern

Junts i CUP, durs amb el Govern

Elsde la Generalitat, que aquest dimarts han iniciat el seu tràmit parlamentari amb el debat a l'hemicicle i la votació de les esmenes a la totalitat, s'aprovaran a principis de març gràcies al vot delsi també del. Serà així després de l'acord rubricat fa dues setmanes entre el president de la Generalitat,, i el líder dels socialistes catalans,. El Govern i el principal grup de l'oposició han situat l'entesa com un fet conjuntural -una lectura compartida-, però els socialistes han volgut recordar a ERC durant el debat que el seu continua sent un executiu "". "", ha afirmat la portaveu parlamentària del PSC,Romero, que ha pujat al faristol amb la intenció d'argumentar les bonances de l'acord assolit amb Aragonès i per exhibir la "" de la seva formació, ha instat el Govern a cedir si vol desplegar una agenda legislativa. "Ens agradaria que l’actitud fos la de recercar suports en lleis més enllà dels pressupostos", ha exposat la diputada socialista, que ha recordat el compromís del PSC amb la defensa del català a l'escola o la renovació dels organismes estatutaris durant aquest mandat. Romero ha mostrat la "" de la seva formació pel contingut dels comptes i ha enviat un missatge als grups que han presentat una esmena a la totalitat --, a qui ha demanat passar "de la política estàtica i de confrontació a lai d'".En la primera intervenció del ple, la, havia situat els pressupostos com els "més oberts i participatius" de la història, fruit d'un Govern que vol "escoltar" i que "seu a taula i arriba a acords". Així ho ha dit la consellera a l'hemicicle, on també ha aprofitat per agrair ala seva mà estesa per negociar i. Ara bé, ha remarcat que aquest és un acord "concret i puntual" , i no de legislatura, una reflexió que l'executiu i els socialistes han anat repetint aquests dies. Tant la consellera Mas com també, en nom del grup parlamentari d'ERC, han lamentat la negativa de Junts a donar suport als comptes per motius "partidistes".També els comuns - la primera formació amb qui el Govern va tancar un acord pels comptes - han destinat bona part del seu discurs a carregar contra Junts, a qui han retret viure en un. Així ho ha dit la seva cap de files al Parlament,, que davant dels retrets dels juntaires a ERC per abandonar la majoria independentista amb aquest pacte pressupostari, els ha recordat que ells governen a la Diputació de Barcelona amb el PSC. Albiach també ha fet valdre l'actitud d'en la negociació pressupostària, amb l'objectiu, ha dit, d'impulsar transformacions. "No podem dir que siguin els pressupostos que nosaltres faríem, però si podem dir que estemde l'acord de pressupostos", ha afegit. Finalment i posant futuribles damunt la taula, ha projectat com continuarà sent el seu paper durant la legislatura: "No renunciem a fer política per molt que alguns es vulguin excloure"."La majoria de diputats [41, els del PSC i dels comuns] que votaran a favor dels comptes no volen la independència. Aquestssón un, perquè guanya l'autonomisme i per l'independentisme". Aquesta és una de les frases més destacades de la intervenció de la portaveu parlamentària de Junts, Mònica Sales , a l'hora de presentar davant l'hemicicle l'esmena a la totalitat del seu grup als comptes. En una intervenció més moderada en les formes que la que va protagonitzaren el mateix debat de l'any anterior, Sales ha projectat Junts com a "alternativa solvent" davant les "renúncies" que representa el president de la Generalitat amb l'acord signat amb el PSC i els comuns.La portaveu parlamentària, de fet, de Junts ha demanat una "" a Aragonès pel fet que es trobi "" dels compromisos amb els quals va ser investit. Ha citat la voluntat de posar en marxa una direcció estratègica del procés, unitat a Madrid i l'i l', però cap de les qüestions s'ha acabat complint, segons Sales. "Hauríem d'estar preparant l'embat. Hi ha una part de l'independentisme que se n'ha desdit i falla", ha insistit la portaveu. ". Avui se segella el pacte amb l'Estat a canvi de res", ha diagnosticat la dirigent de Junts.Al seu torn, la CUP ha desplegat un discurs contundent al Parlament per justificar la seva esmena a la totalitat als pressupostos . La diputada anticapitalistaha aixecat el to contra el Govern i els socis -PSC i comuns- que tiraran endavant els comptes. "", ha dit Reguant durant la seva intervenció, i ha acusat el primer secretari del PSC d'haver agafat el país amb les "defenses baixes" per introduir-hi "" en el projecte de pressupostos, que s'aprovarà previsiblement el 10 de març.

