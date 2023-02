Situació estrambòtica a Google Maps: el cotxe de l'empresa atropella un motorista... i penja les imatges

Lo mas bestia que me he encontrado en Geoguessr en directo: El coche de Maps atropellando una persona en Senegal.

el sitio exacto: https://t.co/oaSr1olynX pic.twitter.com/PcaH0Zrkyn — Pol Turrents (@polispol) February 10, 2023

Qui no ha jugat a buscar successos estranys, curiosos o les zones per on sol passar cada dia a, la companyia tecnològica ha digitalitzat en 3D milions de carrers, pobles i ciutats a tot el planeta gràcies al cotxe de Google. En disset anys han aparegut imatges de tota mena i, com a usuaris, hem pogut comprovar racons del planeta que mai a la vida hauríem vist ni per casualitat.Milers d'hores de contingut han omplert les xarxes socials i YouTube en l'última dècada i mitja: aquells que intentaven endevinar una localització, gent buscant zones estrambòtiques o paranormals, i altres trobant escenes emotives, com els que veien familiars seus que ja havien perdut la vida.pel que fa a l'aparició d'escenes grolleres, moltes vegades se li colen algunes. I, un cop més, s'ha viralitzat una d'aquestes imatges., en una partida de Geoguessr (videojoc per endevinar en quina zona del planeta se situa certa imatge de Google Maps), va trobar una escena dantesca: un cotxe de la companyia Google atropella un motorista al Senegal. La seqüència d'imatges, en avançar per aquella carretera, demostra aquest fet. Turrents i els seus seguidors, que estaven en directe, no s'ho podien ni creure.", afirmava Turrents. La viralitat de les imatges -a més de la repercussió que va tenir el directe del creador de contingut a Twitch- ha obligat Google a esborrar les imatges. Normalment, la companyia pixela o censura com pot aquelles escenes que ha recollit el seu cotxe a l'hora de travessar el planeta per carretera i

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor