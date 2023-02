La Generalitat va patir més de 1.700 milions de ciberatacs el 2022

L'va detectar l'any passatcontra la Generalitat i el seu sector públic. Ho ha detallat la consellera de la Presidència,, en una resposta per escrit a(PP) publicada aquest dimarts al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. Es tracta d'un 75% més d'atacs que l'any anterior, si béDels 900 milions detectats el 2020 es va passar a 971 milions l'any següent i, el 2022, el salt va ser notable, fins als 1.700 milions contra "els principals actius de la Generalitat de Catalunya ()". Ara bé, aquest increment no només es deu a que els atacs informàtics augmenten, sinó a que la millora de les capacitats de l'administració en permeten identificar més.Així i tot, la majoria van serper processos automàtics i 19.030 van merèixer una anàlisi més detallada per part dels tècnics de l'Agència de Ciberseguretat. Van abordar-ne, per tant, uns 52 de diaris. I malgrat l'increment de ciberatacs, la quantitat que va aconseguir superar els filtres i provocar incidents va caure de 2.800 el 2021 a tan sols 1.949 l'any passat.Tot i això, alguns tipus d'incidents van augmentar, com és el cas de lesper accedir a contingut protegit (+199,4%) i el-a través d'enllaços infestats- (+112,4%), si bé el temps de resposta cap a aquests s'ha reduït. Vilagrà destaca que l'Agència de Ciberseguretat treballa en cinc línies d'actuació per fer front als atacs informàtics: la prevenció -per detectar i controlar riscos-, la protecció -per respondre als atacs-, la resiliència -per dotar de robustesa i capacitat de superació als sistemes informàtics-, la governança -per part de l'organisme- i la conscienciació de la ciutadania en aquest camp.Una de les víctimes dels ciberatacs a l'administració dels darrers anys ha estat el, l'octubre passat, quan va veure afectada la informació i assistència als seus centres , i fins i tot es van bolcar 54 gigabytes de dades dels usuaris a la dark net. A finals del 2021, webs de la Generalitat i la CCMA també es van veure perjudicades per atacs informàtics, així com diverses universitats -que no estaven protegides per l'Agència de Ciberseguretat- n'han patit els darrers mesos, com la UAB el novembre de 2021 , la UOC el gener de 2022 i se sospita que també la Universitat de Lleida el febrer de 2022

