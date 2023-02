Els cinemes de l'Splau ja són de Kinepolis: tots els canvis d'una de les sales més importants

Les novetats dels Kinepolis FULL

, a Cornellà de Llobregat, muten de manera definitiva: ja són propietat absoluta dei passen a anomenar-se. El canvi de marca es va constatar el desembre del 2018, quan l'empresa belga (que té diverses seus a l'estat espanyol) va adquirir aquestes sales. L'adquisició integra totes les instal·lacions anteriors que ja hi havia a les sales del centre comercial i, a més, afegeix altres novetats que intentaran millorar encara més l'experiència dels usuaris.per part de Kinepolis és la incorporació de laÉs una tecnologia exclusiva de l'empresa belga que combina projecció Làser 4K i el so Atmos. L'arribada del canvi de marca adels socis, que continuaran gaudint de tots els avantatges que ja tenien i que a més comptaran amb la incorporació dels nous del Grup d'Amics de Kinepolis, com invitacions a preestrenes i esdeveniments especials i descomptes a les botigues de dolços, begudes i crispetes.El grup ja ha fet els canvis en la programació de les sales, la remodelació de les dues botigues o la incorporació de part del dossier d'experiències desenvolupades per Kinepolis en l'àmbit nacional i internacional,. La firma compta ja amb deu complexos de sales de cinema a Espanya, que inclouen els tres més grans del país (Kinepolis Ciudad de la Imagen a Madrid, Kinepolis FULL i Kinepolis València).: els esmentats a Cornellà i Kinepolis Mataró, també recentment adquirit. En total, Kinepolis Espanya disposa de 157 sales i prop de 38.000 butaques.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor