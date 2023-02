El Cicle Gaudí fa història i aterra a Mèxic amb el cinema català

, projecte impulsat per l, aterrarà a Mèxic aquest 2023 i durà el cinema català a la capital del país. A partir del 24 de febrer, l'entitat que presideixprojectarà diverses pel·lícules d'èxit de la indústria catalana que van triomfar als Gaudí amb anterioritat. El primer títol serà, de Neús Ballús (que va sumar 5 guardons),(març), de Carol Rodríguez;(abril), de Lluís Danés;(maig), de Carlos Marques-Marcet, i, de Pau Durà (juny).Doncs, espai de referència del cinema independent a la capital mexicana, acollirà mensualment i durant tot l’any les projeccions en versió original subtitulades al castellà.impulsat per l'Acadèmia arriba de la mà de la Delegació del Govern a Mèxic i l'Amèrica Central i de l’Institut Ramon Llull. Aquest salt internacional arriba després de les itineràncies estacionals del cicle a l’Alguer.Allà es va poder veure una selecció anual de(amb el suport de la delegació de la Generalitat de Catalunya a l’Alguer, Plataforma per la Llengua i l’entitat Società Umanitaria) i a la Catalunya Nord,(en col·laboració amb l’OPLC, Òmnium Cultural Catalunya Nord i les entitats, Ciné-rencontre i la XECCA).

