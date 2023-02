Rufián diu que el nou codi penal era per a generacions futures: «No podem canviar el poder judicial»

Llei del 'només sí és sí'

El portaveu d'ERC al Congrés,, ha afirmat que la reforma del codi penal no estava pensada per a aquesta generació ni per a generacions passades sinó per a futures. "No podem ni canviar al PSOE ni al poder judicial d'aquest país", ha dit en roda de premsa aquest dimarts al matí a la cambra baixa, després que el Tribunal Suprem, un cop revisada la sentència, hagi decidit no retirar la inhabilitació a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa.Rufián ha remarcat que part de la judicatura "ha declarat la guerra a una part del govern, a unes idees i a uns partits" i, per tant,la revisió feta per la justícia de la sentència del procés. Així mateix, ha defensat que el que pot fer el legislador és "tractar de posar-los-ho difícil" i ha afirmat que encara queda recorregut a laPel que fa als socialistes, Rufián ha dit que "el PSOE fa de PSOE" quan sosté que el Suprem els dona la raó perquè s'ha demostrat que els fets de 2017 continuen sent delicte. El portaveu d'ERC al Congrési ha retret a la dreta que la presó i la repressió no han servit de res. Rufián també s'ha dirigit a part de l'independentisme amb la defensa de la negociació. "Mai és. A qui no li agradi, que ajudi", ha dit el portaveu d'ERC, que ha criticat que hi ha polítics que es comporten "com si fossin espectadors".

Sobre la reforma de la llei del 'només sí és sí', Rufián ha reiterat que ERC no donarà suport a la iniciativa del PSOE sense acord amb Unides Podem i el Ministeri d'Igualtat. "Seria extraterrestre" no tenir en compte els impulsors de la norma, ha argumentat el portaveu d'ERC, que ha advertit els socialistes que si "volen tirar milles" sense la formació lila, no podran comptar amb els republicans.

