La Kings League encara la recta final: això és el que queda en joc

La Kings League encara les últimes jornades de la lliga regular abans de la gran final a quatre del. La competició creada perafronta ja la segona meitat d'aquesta primera temporada amb uns clars candidats a entrar a play-offs i, especialment dos equips que ara mateix tenen molt complicat arribar a les eliminatòries de vuit equips que decidiran els quatre grans finalistes. En paral·lel, ja es prepara la Queens League -la lliga femenina- i la-la competició per a nens d'entre 10 i 11 anys.Després de la sisena jornada del total d'11 que queden de la fase regular de la Kings League, la igualtat és màxima. Això es demostra ja des de la primera posició, que comparteixen-equip de-,-equip d'- i-equip del-. Tots ells porten cinc victòries i una sola derrota, però el primer de tots lidera la taula per la combinació entre resultats d'enfrontaments directes i la diferència general de gols a favor i en contra.​Però aquests tres combinats no es poden acomodar, perquè immediatament al darrere els persegueixen, només amb una victòria menys, amb un total de quatre,-equip de. En la lluita pels play-offs, amb tres victòries i tres derrotes, se situen-equip d'-,-equip de-,-equip dels germans- i-equip deI qui queda fora, per ara? Momentàniament eliminats en fase regular queden-equip d'- i el-equip d'-, amb dues victòries i encara possibilitats de colar-se a les eliminatòries. Ara bé, qui ho té molt complicat és-equip de-, amb una sola victòria, i pràcticament impossible-equip de-, que encara no ha guanyat un sol partit.El final de la fase regular i les eliminatòries deixaran els quatre millors equips del torneig, que se citaran a la gran final del Camp Nou. Serà el 26 de març, segons la web dela partir de les 18 hores. Abans, però, és probable que s'organitzin actes dins el recinte de l', on es preveu que hi hagi presència dels 12que han participat en aquesta primera temporada del projecte. Ja s'han venut més de 45.000 entrades, segons va explicar el president del Barça,, perquè els espectadors presenciïn les semifinals i la final de la lliga.L'èxit de la Kings League no es quedarà només en els homes i Gerard Piqué i el seu equip ja preparen la, la Queens League. Si bé encara no es coneixen els detalls oficials sobre quan i com donarà principi aquesta nova lliga, es preveu que primer doni fi l'actual competició, la d'homes. Per tant, l'inici de la Queens League se situaria sobre el mes de maig amb una data confirmada: serà elsi no els diumenges, com la Kings League.Ara bé, malgrat les actuals incerteses, sabem ja tres noms de presidents confirmats que repetiran: Ibai Llanos, DjMariio i Rivers, els propietaris de Porcinos FC, Ultimate Móstoles i Pio FC. Malgrat que molteshan postulat a través de xarxes, el tràmit per entrar a formar part de la lliga es gestiona a través d', patrocinador ja de la versió masculina de la competició i que sembla indicar que també representarà la lliga femenina. Per ara, gairebé 1.200 persones ja s'han inscrit a l'oferta per entrar en un primer draft que només compta amb 120 places.

